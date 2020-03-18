"Скончался отец моих детей": актриса Екатерина Волкова просит оставить ее в покое после смерти Лимонова

Актриса Екатерина Волкова была последней, шестой женой писателя Эдуарда Лимонова, который скончался 17 марта после после продолжительной болезни. Именно в браке с Волковой у Лимонова впервые в жизни появились дети. 7 ноября 2006 года родился сын Богдан, а 17 июля 2008 - дочь Александра. Эдуард Вениаминович был очень близок с наследниками, для которых, очевидно, смерть отца стала настоящим потрясением.

Тяжело переживает кончину Эдуарда Лимонова и его бывшая жена Екатерина Волкова. 46-летняя актриса попросила оставить ее в покое в эти скорбные дни и не докучать звонками.

"После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют", - обратилась она к поклонникам и светским хроникерам. Свое сообщение она сопроводила хештегами "любимый" и "наш папа".

Волкова и Лимонова познакомились на выставке французского художника-абстракциониста. Тогда артистке было 30 лет. Эдуард был старше в два раза, галантен и красиво ухаживал. "Шла я на выставку искать олигарха и надела очки, чтобы его не пропустить. В зеркало на себя посмотрела и подумала, что похожа на Надежду Константиновну Крупскую. Я не знала, что на той выставке будет Эдуард Лимонов. Хожу, щурю глаз, высматриваю олигарха. Когда я увидела Лимонова, подошла к нему. Он спросил, кто я. Я ему говорю: может, вы видели рекламу многосерийного художественного фильма «КГБ в смокинге». Он на меня посмотрел и ответил: КГБ - это же моя тема!", - вспоминала она в программе "Секрет на миллион".

volkovawolka После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов

Лимонов взял ее за руку, отвел в другой зал. "Там стояла водка, мы выпили. Я была влюблена, ошарашена его юмором, тем, как он говорит и мыслит. И я очень хотела сына, понимала, либо сейчас, либо никогда. Я ему сразу сказала, что хочу от него сына. У Лимонова не было детей, а ему было уже за 60", - делилась женщина.

Свадьба Волковой и Лимонова состоялась, когда актриса была на седьмом месяце беременности. Перед регистрацией жених с невестой подписали брачный договор. Жили супруги в двухкомнатной квартире артистки.

Они расстались в 2008 году, когда звезда кино подарила писателю дочку Сашеньку. Через 10 лет после развода, в 2018 году, актриса охарактеризовала отца своих детей как человека очень интеллигентного и скромного. По ее словам, муж принес в ее жизнь невероятное счастье. При этом, по словам Екатерины, Лимонов был совершено не приспособлен к семейному быту.

"Он - поэт. Ему нужно творческое пространство для того, чтобы писать. А то, что он делает и сделал в современной художественной литературе, неоценимо. И это будет, как всегда у нас в стране, только после его смерти оценено по достоинству!", - сказала Волкова в эфире передачи "Судьба человека".

Бывшая супруга писателя никогда не запрещала ему общаться с детьми. Он часто виделся с наследниками, принимая в их воспитании самое деятельное участие.

Однако последние полгода его состояние здоровья резко ухудшилось. Он давно болел, но свой недуг не афишировал - не хотел, чтобы его жалели. Писатель старался не показываться на публике. Он фактически стал отшельником и очень стеснялся своей болезни.