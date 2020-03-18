Владимир Путин: Если ситуация с коронавирусом будет неблагоприятной, голосование по поправкам перенесем на более поздний срок

Чуть ли не каждый второй вопрос на встрече Владимира Путина с общественностью Крыма и Севастополя касался исторического наследия полуострова, археологии или еще чего-нибудь стремительно утрачиваемого без срочной помощи лично президента. Хотя одной из главных тем предсказуемо стала все же борьба с коронавирусом.

- У нас минздрав и учреждения на местах держат ситуацию под контролем, - сказал президент. - Ситуация в разных странах мира сейчас разная, но наши люди везде ездят. У кого-то были планы, заранее купленные путевки, билеты, кто-то выстроил свои отпуска таким образом, что "только сейчас или никогда", кто-то просто недооценил ситуацию, не знал, что те или иные страны закроют границы. Мы, разумеется, будем максимально делать все, чтобы людям помочь, вывезти, помочь выехать из этих стран, вернуться домой.

Но и от самих россиян государство ждет помощи и соответствующего отношения в борьбе с эпидемией.

- Мы должны помогать друг другу и проявить максимальную дисциплину. Никакой расхлябанности здесь быть не должно, - призвал Путин. - Нельзя подвергать свое здоровье и свою жизнь опасности и подвергать жизнь и здоровье других людей опасности. Поэтому этот известный русский "авось" в данном случае абсолютно непригоден, его нужно отложить в сторонку.

Глава государства заявил, что рассчитывает на явку граждан 22 апреля и поддержку поправок в Конституцию, но при этом проведение голосования будет зависеть от коронавируса.

Владимир Путин провел встречу с общественностью Крыма и СевастополяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Если ситуация с эпидемиологической точки зрения будет неблагоприятной, то голосование будет перенесено на более поздний срок, - заверил Путин. - Но если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования. С использованием соответствующих средств защиты, с расстоянием - как во Франции это делают, они на определенное расстояние отодвигают кабинки для голосования. В этом вопросе есть много мелочей, но они важны.

Из окна казематов Константиновской батареи было видно место, где через год поставят памятник столетию «Русского исхода».

- Отсюда в 1921 году 150 тысяч наших соотечественников уплыли в эмиграцию, - напомнили главе государства.

- Прошлое не должно нас делить, только объединяя усилия, мы добиваемся результата, - отреагировал Путин. - Октябрьская революция — стала прологом огромной внутригосударственной трагедии, в результате которой миллионы людей погибли, сотни тысяч остались без родного дома, оказались на чужбине. Эта трагедия должна объединять нас в мысли, что ничего подобного мы никогда повторить не можем и не должны. Потому что потери же были колоссальные.

Революция и гражданская война нанесли стране огромный удар во всем.

- Темпы роста экономики России в 1914 году были самыми высокими в мире, и если бы такая тенденция сохранялась, то мощь российского государства была бы просто огромной, - с сожалением о несбывшемся оценил президент.

Неожиданно собравшиеся добрались до Александра Лукашенко и авиакомпании «Белавиа», отказавшейся летать в Симферополь из-за «нерентабельности».

- Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение, он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, - ответил Путин. - Думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности. Несмотря на то, что мы строим Союзное государство, Белоруссия - суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной. Думаю, что это все встанет на свои места.