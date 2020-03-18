Евгений Цыганов сыграет спившегося мотогонщика и "трезвого водителя" в новом сериале "Иван"

Первый художественный сериал линейки ivi Originals "Иван" расскажет о бывшем профессиональном мотогонщике, который стал запойным алкоголиком. Ему предстоит вернуться к трезвости и попытаться наладить свою жизнь.

Съёмки уже начались в Мурманске, а продолжатся в Кировске, Норильске и Москве. Главные роли в сериале сыграют Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова, а также Максим Лагашкин, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Тимофей Трибунцев и другие.

Продюсером проекта стала Тина Канделаки.

- Это наш первый художественный сериал в линейке ivi Originals, стартовавший в съёмки. Блестящий сценарий, шикарный актёрский ансамбль, а главное - искренняя и с неожиданными поворотами история маленького города, накрытого русской зимой. Спасибо Мурманску и области за тёплый приём, мы рады будем представить нашим подписчикам проект уже в этом году, - рассказал генеральный продюсер ivi Originals Давид Кочаров.

Осенью 2020 года компания Ivi выпустит первые сериалы собственного производства. Сейчас Ivi ведёт подготовку больше 40 проектов и скоро начнёт съёмку нескольких сериалов и полнометражных картин, выход которых запланирован на этот и следующие годы.