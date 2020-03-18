Коронное средство от вируса

У многих стало привычкой проверить перед выходом на улицу, с собой ли медицинская маска и антисептический гель. Как говорится, лучше перебдеть, чем подхватить заразу. До того, как слово «коронавирус» вошло в наш лексикон, простые правила гигиены все осознавали, да не всегда выполняли. Каждый ли раз мы, заходя раньше с улицы в помещение, мыли руки? Теперь приучились.

Организации переводят работников на удаленку. Другие, которые этого сделать не могут, минимизируют риски в силу своих возможностей. Например, некоторые торговые центры объявили дни открытых дверей, причем, в буквальном смысле – посетителям не надо браться за ручку на входе. Благо, погода стоит теплая. Повсеместно проводится санитарная обработка.

-Начальство каждый день выдает хлорку, протираю дверные ручки каждые полчаса, - рассказал охранник одного из сетевых магазинов Олег Парамонов, показав флакон с гипохлоритом натрия.

Между прочим, это убийственное и безотказное антисептическое средство. Если бы не оно, то питье воды из-под крана, или плавание в бассейне становилось бы каждый раз игрой в «русскую рулетку».

Около половины производимого гипохлорита натрия применяют в бумажной и текстильной промышленности для отбеливания. Остальной объем используется в бытовой химии и медицине для очистки и дезинфекции.

Не удивительно, что с появлением коронавируса продажи средства резко увеличились. Как сообщили на предприятии «Новомосковский Хлор», которое входит в состав холдинга «ЕвроХим», спрос на гипохлорит натрия вырос в течение последних недель в несколько раз. Ежедневно предприятие отгружает около 150 тонн дезинфицирующего средства, которое активно используется в быту и в общественных местах.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая включила гипохлорит натрия в список рекомендованных для дезинфекции помещений средств, вирус уничтожается им быстрее, чем за 1 минуту. А без санитарной обработки вирус может жить на поверхностях до 9 дней.

-Рекомендую ввести в привычку не только обязательно мыть руки, заходя в помещение с улицы, но и чаще мыть пол раствором гипохлорита натрия. Это дает 100-процентную гарантию, что у вас дома не поселятся патогенные микроорганизмы, - порекомендовала кандидат медицинских наук Ольга Макарова.

Будем надеяться, это войдет в привычку. Коронавирус-то уйдет, но бактерии, кишечная и синегнойная палочка, патогенные грибы и прочая зараза, которая всегда соседствует с нами, никуда не денутся, если мы об этом не позаботимся сами.