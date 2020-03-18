История одного фото: Голый Лимонов в 51 год на подоконнике с лимоном между ног

Бывает так, что одно фото можно рассматривать вечно. И не потому что там изображен русский писатель без одежды, а потому что в одном снимке отпечатано и время, и характер героя, и нечто невыговариваемое, что мерцает внутри кадра и отражается, как в витраже, разными красками с течением времени. После смерти Эдуарда Лимонова «КП» связалась с известным советским и российским фотографом Сергеем Борисовым (снимал Виктора Цоя, Сергея Курехина, Гарика Сукачева, БГ, Эдиту Пьеху и других звезд еще в 80-х), чтобы расспросить, как и зачем он поставил писателя и политика без одежды на подоконнике.

- Это был 1994 год. Одна из эротических газет заказала мне съемку для их календаря, - вспоминает Сергей Борисов. - Платили прилично, потому что я не только снимал, но и сам находил героев. Лимонов уже тогда был известен как писатель, все мы зачитывались его романом «Это я, Эдичка!» (1979), который было невозможно найти, он не издавался в СССР. Настольная книга. Экземпляры передавали из рук в руки. Те, кто упоминался в этой книге, ходили потом с задранным носом. А я знал Лимонова заочно — и предложил его кандидатуру изданию. Не помню, как раздобыл его координаты, но позвонил.

- Куда?

- Он жил на тот момент в одном из сквотов (который и запечатлен на фото — Авт.). Кажется, это было в районе Спартаковской улицы. Платили ЖЭКу что ли и жили. Мы договорились, я приехал снимать. На всякий случай, думаю, возьму лимон с собой. Зашел на рынок и купил крупных таких лимонов. Прихожу. Он был таким, каким я его и представлял. Человеком нашего круга (андеграунд). Ему причитались весьма крупные деньги за съемку, поэтому он и согласился. Деньги ему были нужны. А сумма была серьезная, точно не помню какая.

Бывает так, что одно фото можно рассматривать вечно. Фото Сергея Борисова

- Объяснил, зачем?

- На столе у него лежали гранки «Лимонки» - будущей партийной газеты, которая еще ни разу не выходила. Он сказал, что будет издавать ее, на что нужны деньги. Начал рекламировать и объяснять, что надо продолжать борьбу. Я ответил, что хотел бы продолжать быть фотографом, и у меня другие цели. На дворе были 90-е и мне даже несколько раз предлагали стать замдиректора банка, к примеру. Я отказывался. Что уж говорить про революцию, мне это не подходило. После того, как мы потолковали, я предложил кадр с лимоном. Он взял его, и мы сделали несколько снимков сначала на кресле, а потом на подоконнике. Вот один из них и был опубликован. Кстати, в календарь Лимонов так и не попал. Он как раз тогда начал резво заниматься политикой и по этой причине в календарь не попал. Я так предполагаю.

- Сильно артачился будущий Вождь, когда пришлось раздеваться?

- Нет. Все послушно выполнял, мы заранее обсудили, что нужно. Да я и не просил о вещах, которые могли бы его дискредитировать. Эта съемка была на грани, но без пошлости. Он разделся, конечно, не сразу. Но понимал, зачем я приехал, так что претензий никаких не было. К тому же он был в прекрасной форме, посмотрите на фото — человеку 51 год. Рядом находилась его супруга на тот момент, Наталья Медведева. Так что мы довольно спокойно все отсняли.

- Каким он был в общении?

- Очень симпатичным. Мы встречались позже, он приходил на мои выставки (работы Борисова (снимки фотографа экспонировались в различных европейских галереях и продавались за десятки тысяч фунтов стерлингов на аукционах Sotheby’s, Сhristie’s, Phillips — Авт). Потом я отдельно снимал его жену Наталью Медведеву, он тоже присутствовал. Мы довольно плотно общались, пока он окончательно не стал лидером баррикад.

- То есть идея съемки не была в том, чтоб показать пламенного революционера максимально обнаженным и с символом его борьбы на самом важном для мужчины месте?

- Говорю же, революционером он тогда еще не был. На столе лежали гранки «Лимонки», его борьба только начиналась. А мы снимали для календаря определенного издания.

- Вы говорили, что «фотография — это смутное стремление, приносящее радость». Какие ощущения вы испытали, глядя на это фото вчера, когда стало известно, что Лимонова больше нет?

- Было чувство горечи, потому что мне очень жаль, что Лимонов ушел из жизни. Он был таким моложавым, никто не мог ожидать, что это случится.

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