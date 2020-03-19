2020-03-19T01:31:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Не пой, не бойся, не кричи: Названа минимальная дистанция, позволяющая избежать контакта с коронавирусом

Эксперты призывают выдерживать безопасное расстояние между людьми в общественных местах, чтобы снизить риск заражения
Анна ДОБРЮХА
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В Киеве из-за коронавируса с 18 марта закрыто метро. На автобусных остановках давка. А в метро пустота. Жутко, будто сцена из наступившего апокалипсиса.В Киеве из-за коронавируса с 18 марта закрыто метро. На автобусных остановках давка. А в метро пустота. Жутко, будто сцена из наступившего апокалипсиса.Фото: REUTERS
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Японские эпидемиологи рассказали, что во время эпидемии COVID-2019 дистанция между людьми должна быть не менее полутора-двух метров. При этом на улице риск заразиться ниже, а в закрытых непроветриваемых помещениях угроза подцепить вирус повышается. Также шансы заражения растут, если люди разговаривают, кричат или поют.

- Расстояние в 1,5 метра между людьми на открытом воздухе действительно оптимально, - подтвердил «КП» российский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов. - В то же время есть еще несколько важных условий, от которых зависит риск заразиться коронавирусом и заболеть COVID.

1. Время пребывания в контакте с больным

Чем меньше здоровые люди будут находиться в одном закрытом пространстве вместе с больными, тем больше шансов избежать заражения (о конкретном времени безопасного совместного пребывания у исследователей данных нет). Именно поэтому сейчас желательно пореже пользоваться общественным транспортом, бывать в местах скопления людей, поясняет врач-инфекционист.

2. Способ распространения вируса

Уже известно, что коронавирус могут передавать и бессимптомные больные, но активнее всего инфекция распространяется от людей, которые кашляют и чихают. При этом действии выделяется наибольшее количество вирусных частиц. Поэтому нужно стараться дистанцироваться от кашляющих-чихающих сограждан. Желательно на те же полтора-два метра.

3. Состояние организма

- Большинство здоровых людей переносят COVID довольно легко, в виде симптомов простуды, - говорит эксперт. - Иммунитет справляется с инфекцией. С возрастом течение процесса заметно отягощается, у людей старше 60 - 70 лет осложнения со стороны легочной системы не редкость. То же относится к лицам с хроническими болезнями, такими как гипертония, диабет, астма, онкология. Они входят в группу риска по развитию дыхательной недостаточности.

Людям из группы риска нельзя заниматься самолечением и нужно обращаться за медпомощью при первых же признаках болезни - подъеме температуры и появлении кашля, подчеркивает Иван Коновалов.

Изоляция тех, кто болеет легко, позволяет сохранить здоровье и жизнь тем, кто встречи с вирусом может не пережить, напоминают врачи.

В ТЕМУ

Зависит ли риск заражения от группы крови

В СМИ появились сообщения со ссылкой на китайских ученых. По предварительным данным (пока нет официальных научных публикаций об этом), люди со II группой крови заболевают коронавирусной инфекцией чаще.

- Такая информация требует тщательного изучения и статистической обработки, прежде чем делать из нее какие-либо выводы, - комментирует врач-инфекционист Иван Коновалов. - Вообще II группа крови у людей встречается чаще всего. Поэтому неудивительно, что и среди пациентов с COVID таких может быть больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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