Из восьми пешек до Карлсена доберется одна

Символический первый ход в партиях участников смогли сделать президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, многократный чемпион мира Анатолий Карпов и известный футболист Дмитрий Булыкин. А вот президенту Федерации шахмат Екатеринбурга Михаилу Вахрушеву сделать это не удалось, потому что игравший белыми Александр Грищук опоздал на свою партию.

В первом туре черные одержали победы сразу в двух партиях: Ван Хао из Китая – над своим соотечественником Дин Лижэнем и наш Ян Непомнящий – над Анишем Гири из Нидерландов. Россияне Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, а также Фабиано Каруана (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция) сыграли вничью.

А накануне первого тура состоялась церемония открытия, которую вели заслуженная артистка России Алена Бабенко и спортивный комментатор Виктор Гусев. С трибуны Конгресс-холла перед зрителями выступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Аркадий Дворкович, Анатолий Карпов, президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский.

Слева направо: президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский, Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, многократный чемпион мира Анатолий Карпов

Отмечавший в тот день свой день рождения Куйвашев уточнил, что Свердловская область впервые принимает у себя соревнования такого уровня. Дворкович выделил самый важный приоритет - обеспечить здоровье всех, кто будет причастен к этому шахматному празднику. Карпов рассказал о развитии шахмат на Урале, начиная со времен его детства. А самые бурные и продолжительные аплодисменты, как это ни странно, достались Симановскому, владельцу компании «Сима-ленд».

Главные герои шахматного действа в Екатеринбурге на сцене в этот вечер не появились. Зато зрители смогли увидеть на экране их наивысшие достижения, личный счет между собой, а также с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Официальная часть церемонии открытия началась гимнами России и ФИДЕ. Самым первым из присутствовавших в зале встал на ноги, как это ему и положено, президент ФИДЕ из России Аркадий Дворкович.

Ведущие церемонии открытия турнира претендентов Алена Бабенко и Виктор Гусев. Фото: Нина Миронова

Далее организаторы подготовили для зрителей грандиозный концерт. Главным действующим лицом стал народный артист СССР Юрий Башмет со своим камерным ансамблем «Солисты Москвы». Отдельный сюрприз был приговлен губернатору Свердловской области в виде скрипичной вариации на тему песни «Happy Birthday to you». Кроме Башмета на сцене блистали ведущие солисты Большого театра Алина Яровая и народный артист России Василий Герелло, Кристина Карасева и Дмитрий Екатеринин, а также мировые звезды премьер Большого театра Артем Овчаренко и прима-балерина Екатерина Крысанова.

- Все участники концерта оказались большими любителями шахмат,- отметила его продюсер актриса Агата Готова,- поэтому они с удовольствием согласились участвовать в международном проекте, который показывает Россию с разных ракурсов. Я очень рада, что моя спецоперация по доставке артистов такого уровня в Екатеринбург несмотря ни на что удалась.

Анатолий Карпов представил выставку со своей коллекцией шахматных марок. Фото: Нина Миронова

Уральский блицтурнир на Кубок многократного чемпиона мира Анатолия Карпова предварял в тот же день программу турнира претендентов. Первое место занял международный мастер Андрей Дрыгалов из Кургана.

Сам Карпов в отеле «Хаятт Ридженси», где проходит турнир претендентов, лично представил выставку со своей коллекцией шахматных марок:

- Шахматы стали популярными в мире после матча Фишер-Спасский 1972 года, этот интерес также перешел и на марки. Их начали выпускать даже в Африке. Своя марка появилась в каждой европейской стране. А в нашей стране первая шахматная марка вышла еще в 1948 году, с тех пор количество шахматных марок растет и сейчас их более 25. Самая дорогая в моей коллекции - марка Сан-Марино 1965 года с ошибкой. Самая памятная серия - две филиппинские марки, посвященные матчу в Багио 1978 года с Виктором Корчным.

Символический первый ход делает известный хоккеист Павел Дацюк. Фото: Нина Миронова

А Аркадий Дворкович представил очень красивые и старинные шахматные комплекты из Музея шахмат в Центральном доме шахматиста в Москве:

- Это стало нашей доброй традицией устраивать на полях крупнейших шахматных соревнований интересные выставки.

Результаты второго тура: Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Дин Лижэнь (Китай) – 1:0; Фабиано Каруана (США) - Кирилл Алексеенко (Россия) - 1:0; Ян Непомнящий (Россия) – Александр Грищук (Россия) - 0,5:0,5; Ван Хао (Китай) - Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5.

Положение после второго тура: 1-4. Каруана, Непомнящий, Ван Хао, Вашье-Лаграв – по 1,5; 5. Грищук – 1; 6-7. Гири, Алексеенко – по 0,5; 8. Дин Лижень – 0.