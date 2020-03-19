В Дмитрове отчим на протяжении 6 лет насиловал малолетнюю внучку

В полицию обратилась 30-летняя жительница подмосковного Дмитрова Ирина П.* Женщина сообщила оперативникам, что узнала страшное - ее отчим, 65-летний Виктор Б.* надругался над ее 11-летней дочерью Ксюшей*.

Ирина сообщила, что развратные действия над ребенком мужчина совершал много лет прямо в их квартире, пока женщина была на работе.

- Со слов обратившейся в полицию 30-летней Ирины П.*, ее отчим 65-летний Виктор Б. совершал развратные действия в отношении ее 11-летней дочери Ксении* на протяжении 6 лет, в период с зимы 2014 года и по 17 марта текущего года, когда мать узнала о происходящем. Девочка, ученица 4 класса одной из школ Дмитрова, в настоящий момент в безопасности, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция и следственные органы проводят проверку, устанавливая все детали произошедшего. По имеющейся информации, семья Ирины значится как полная и благополучная, в органах опеки и на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоящая.