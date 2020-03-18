2020-03-18T23:04:52+03:00
В мире

В Германии студентка продала свою девственность за 1,4 миллиона евро и назвала это "воплощением мечты"

21-летняя девушка познакомилась с футбольным менеджером через сайт для эскорт-услуг, а в день "продажи" агентство заверило её невинность в клинике
Ася КУЗНЕЦОВА
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Изабелла объяснила, что не боялась привязаться к мужчине, ставшему первым в её жизни, поскольку "просто хотела заработать много денег"Изабелла объяснила, что не боялась привязаться к мужчине, ставшему первым в её жизни, поскольку "просто хотела заработать много денег"
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Студентка из Германии, несмотря на религиозных родителей, продала свою девственность незнакомцу, получив за это почти полтора миллиона евро, сообщает The Daily Mirror.

Изабелла выросла в бедной немецкой семье. Родители дали ей религиозное воспитание и убеждали, что секс до брака недопустим. Какое-то время студентка искала мужчину, в которого влюбилась бы и с которым создала бы семью, но вскоре ей надоело, и девушка решила воплотить свою мечту о богатой жизни.

Посчитав девственность "переоценённой", Изабелла приняла решение продать её на известном сайте "Синдрелла Эскортс", о котором она услышала от героини телепередачи. Женщина рассказывала, что выручила за свою невинность от 3 до 4 миллионов евро.

Переоценённым Изабелла считает в том числе и секс.

- Я думаю, что невинность и секс переоценены, потому что на мой взгляд в них нет ничего особенного. Первый секс, как первая игра в баскетбол, - заявляет девушка, но всё ещё продолжает скрывать от родителей свою удачную сделку.

Ставку на сайте выиграл известный футбольный менеджер из Германии. Изабелла рассказывает, что раньше никогда ни с кем не встречалась, и сейчас стала содержанкой мужчины, купившего её девственность. На первом свидании он подарил ей сумку Гуччи, а теперь платит ей почти 10 тысяч евро в месяц. Изабелла также поделилась, что в день встречи она немного волновалась и была приятно удивлена, увидев "покупателя". В день встречи агентство заверило её девственность в клинике.

- Мы очень хорошо поговорили, он рассказал многое о своей жизни, он работает менеджером известного футбольного клуба. Я также рассказала ему многое о себе, о своём взрослении, о годах в школе и о своих мечтах, - рассказывает Изабелла о первом свидании и отмечает, что её партнёр потратил много времени на то, чтобы они узнали друг друга ближе, а этот опыт стал для них романтичным.

- Я получила удовольствие. Он очень ценил меня и уважал, он мне очень понравился - привлекательный, очень богатый и знаком со многими знаменитостями. Я провела с ним целый вечер и целую ночь, а утром вернулась домой после того, как мы вместе позавтракали, - рассказывает Изабелла детали своего свидания, принёсшего ей 1,4 миллиона евро.

Деньги, вырученные с продажи девственности, девушка потратит на шопинг и вложит в свой бизнес, а также поможет своей семье. Изабелла также хочет увидеть мир.

- Сейчас я занимаюсь финансовым менеджментом, и я хотела бы продолжить работу в этой области, но основав собственную компанию, - рассказывает о своих планах студентка.

Изабелла объяснила, что не боялась привязаться к мужчине, ставшему первым в её жизни, поскольку "просто хотела заработать много денег".

- Я знала, что цена за мою девственность будет высока, потому что я красива. У меня роскошное тело, красивые волосы, лицо, и я видела за сколько Синдрелла Эскортс продают невинность девушек, - ответила Изабелла на вопрос была ли она удивлена сумме, предложенной за секс с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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