2020-03-19T00:11:20+03:00
Политика

В Киеве коллапс и страх. Но хоть денежные переводы из России выросли

Как жители столицы Украины учатся жить без метро, рынков и «безвиза»
Марина РЕБРОВА
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Mаршруток выходит на рейсы мало, и народ в них набивается как сельди в банкеMаршруток выходит на рейсы мало, и народ в них набивается как сельди в банкеФото: REUTERS
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НАКРЫЛСЯ, ЛЕША, ТВОЙ «БЕЗВИЗ»

На дверях студенческих общежитий киевских университетов написано: "Заборонено. Карантин" Увидела хрупкую девушку в легком пальто, черном беретике с чемоданчиком и скрипкой в чехле за спиной неподалеку о своего дома:

- Уезжаете? - с грустью спросила я.

- Да, карантин, а нас всех выгнали...

- Вам как-то все это объясняют ваши преподаватели? Когда вернетесь?

- А кто может хоть что-то знать в такой ситуации? Совершенно точно, что не раньше мая, а мне кажется, что мы вообще сюда уже никогда не вернемся. Дистанционно у нас никто учиться не хочет, а я еще в мини-оркестре подрабатывала и на свадьбах, а теперь вот все накрылось. Мой университет аграрный, причем в аграрной стране он никому не нужен... Как и моя музыка, - горько призналась студентка.

Мы говорили по-русски, а меня не покидало ощущение, будто мы прощались навсегда. Я ведь ее совсем не знаю. И она меня тоже. Больно смотреть на то, как ломаются судьбы простых и беззащитных людей, особенно - молодых.

В Голосеевском лесу по весеннему поют птицы, и отчетливо слышен звон колоколов местного монастыря. Весна 2020-го тут очень ранняя. Здесь, в парке, всегда много велобайкеров. В свое время даже веломагазин специально открыли, который сегодня, увы, закрылся. По распоряжению властей работать сегодня в Киеве могут только продуктовые магазины, а все другие - на карантине.

Киевское метро закрыто Фото: REUTERS

Киевское метро закрытоФото: REUTERS

После стука в двери с табличкой «Зачинено» мне открыли, хоть и не сразу, Из магазина, озираясь по сторонам, вышел продавец и вело-мастер Леша и тихонько сказал, что купить ничего нельзя как и зайти внутрь. Однако, по моей просьбе мужчина вынес насос и накачал мне велосипед, после чего тут же снова спрятался. Настроение у него было ужасное, что было видно кислому лицу. А ведь еще прошлой осенью Леша восторженно рассказывал мне как ездил смотреть «Тур- де Франс» про «безвизу», восхищаясь Европой.

- Все, Леша, похоже, накрылся «безвиз», - подумала про себя, но расстраивать парня не стала. Франция, надо отдать ей должное, борется с коронавирусом как на настоящей войне. Малый бизнес Киева, который 6 лет назад практически полностью поддержал Майдан, теперь делает запасы на черный день и достает заначки, в ожидании еще более тяжких времен. Вчера в Киеве также закрылись все крупные рынки.

МЕТРО ЗАКРЫТО, ВСЕ УШЛИ ЗА ПРИПАСАМИ

Наша дворничиха Таня получила из ЖЭКа несколько килограммов хлорки. И теперь в парадном у нас пахнет, как в сельской больничке. Встретила соседа по лестничной клетке. Запасливый молодой человек тащил из АТБ (большая продуктовая сеть в Киеве, - авт.) мешок всего: воду, крупы и, конечно, консервы.

- Вот, решил запастись. Похоже, у нас все только начинается. Несколько раз пришлось заходить и выходить из магазина, потому что больше пяти «кг» в одни руки не дают, - поведал сосед.

Даже коронавирус не примиряет пока тут людей с разными политическими взглядами Фото: REUTERS

Даже коронавирус не примиряет пока тут людей с разными политическими взглядамиФото: REUTERS

- А я не люблю запасы, вздыхая. - Потом половину приходится выбрасывать...

- Сейчас не тот случай, - строго, с воспитательной ноткой, ответил сосед.

Я задумалась. Потому, как, наблюдая за киевлянами, вижу, что в них нет былой бесшабашности или глупости, но бросаются в глаза большая грусть и тревога.

А пока самодовольный Киев грустит, на Западной Украине гастарбайтеры штурмуют КПП, чтобы попасть домой, где уже начинается настоящая паника, а число заболевших коронавирусом растет.

Граница на замке Фото: REUTERS

Граница на замкеФото: REUTERS

- Сегодня в Киеве закрыли метро! А завтра старикам запретят выходить из дому? Или предложат - сразу на кладбище, - рассуждают вслух пессимисты. Заявление Зеленского о том, что нужно успокоиться, сидеть дома и «заняться любовью, чтоб улучшить демографическую ситуацию», киевляне восприняли как издевательство, равно как и закрытие метро, что привело к настоящему коллапсу в столице. Киевляне теперь утром и вечером вынуждены штурмовать троллейбусы, автобусы и маршрутки и добираться на работу по два часа, а то и три. При этом, правило - не садиться в один автобус более 10 человек - никто здесь не соблюдает.

Правда многим киевлянам, которым исполнилось 58 лет и больше и вовсе не разрешают выходить на работу. И даже отправили в отпуска. Они — группа крона-риска. К слову, водители маршруток за рулем без масок. Самих маршруток выходит на рейсы мало, и народ в них набивается как сельди в банке, тоже без масок.

И МНЕ НА ВАС ЧИХАТЬ!

Зашла на почту, чтобы оплатить коммуналку, которую никто так и не уменьшил, как было обещано правительством, ушедшего в отставку Гончарука. Почтальон Ира была очень злая, потому как сотрудникам почты обещали выдавать маски, но никто, конечно, не выдал.

Ира призналась, что в эти дни возросло число денежных переводов из России.

Но даже коронавирус не примиряет пока тут людей с разными политическими взглядами. Однако в адрес Зеленского звучит недовольных голосов все больше и больше, сближая идеологических оппонентов.

- А ну как чихну на вас, Иван Никифорович.

- Да мне тоже на вас начхать, Иван Иванович.

Дух Гоголя по прежнему витает над Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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