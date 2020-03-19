79-летняя москвичка с диагнозом коронавирус умерла от осложнения хронических болезней

В четверг, 19 марта, оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти пациентки, проходившей лечение от коронавируса.

- Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но но личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, моче-каменная болезнь, церебровасулярная болезнь,- сообщили в оперштабе Москвы.

Сказался целый букет хронических болезней.

- Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, - сообщила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова. - Пациентке была оказана комплексная интенсивная терапия в условиях реанимации. Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами департамента.

В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен - они находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

Напоминаем, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения и постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей. Ранее всем москвичам старше 60 лет рекомендовали не выходить из дома.

ВАЖНО

Коронавирус опасен в основном для пожилых людей с другими заболеваниями

- Коронавирус поражает в основном пожилых. Последняя статистика, выпущенная Всемирным обществом здравоохранения, дает такое распределение смертности: от 0,2% для людей младше 39 лет до 14,8% для группы 80+.

- Коронавирус убивает людей с сопутствующими патологиями. При раке смертность – 5,6%, при гипертензии – 6,0%, при хронических респираторных заболеваниях – 6,3%, при диабете – 7,3% и при сердечно-сосудистых заболеваниях – 10,5%. При отсутствии других заболеваний смертность для всех возрастных групп составляет лишь 0,9%.

- Именно эти показатели сделали Италию страной с самым высоким показателем смертности от коронавируса. Если по всему миру он составляет 3,4%, то в Италии – 5%. Дело в том, что итальянцы – самая старая нация в Европе – около 23% ее жителей старше 65 лет. В Италии очень большое количество смертей в возрастных группах 80+ и даже 90+.

Средний возраст умерших составляет 79,4 года, что примерно на 15 лет выше, чем в целом у инфицированных коронавирусом пациентов.

Зарегистрировано только два человека, умерших в возрасте до 40 лет: это мужчина 39 лет с ранее существовавшими психическими заболеваниями, диабетом и ожирением, он умер дома, а также женщина 39 лет, с уже существующим онкологическим заболеванием, она умерла в больнице.

Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем. Эксперты из Рима исследовали данные по 18% летальных исходов от коронавируса и выявили, что из обследованных только у трех жертв (то есть у 0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.

Отмечается, что почти половина умерших страдали минимум от трех болезней и около четверти жертв страдали от одной или двух проблем со здоровьем, и при этом треть умерших страдали от болезней сердца. Кроме того, у более 75% умерших наблюдалось высокое кровяное давление, около 35% страдали от диабета.

- Большинство заболевших в Китае – более 80 процентов – это люди старше 60 лет с респираторными патологиями. То есть, где тонко – там и рвется. Молодых и здоровых вирус не берет. А пожилых, конечно, следует в случае чего поберечь.

- Умершая в Москве пациентка входила в зоны риска по обоим параметрам. Ей было 79 лет, у нее был целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца.

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