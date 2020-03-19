Россия готова бесплатно эвакуировать украинцев, застрявших за границей

Трагическая судьба круизного лайнера Diamond Princess, который в начале февраля оказался отправлен на двухнедельный карантин у берегов Японии, ничему не научила крупные круизные компании. Несмотря на нарастающую эпидемию коронавируса, они продолжали продавать туры и не отменяли уже запланированные рейсы. Тысячи пассажиров отправлялись в долгожданные путешествия, но вместо посещения красивых портовых городов их ждал запрет властей на остановку в порту.

Такая же история произошла с круизным лайнером MSC Splendida. 27 февраля он отправился из Сингапура и 29 марта должен был прибыть в итальянскую Геную. 12 марта корабль причалил в Дубае, а на следующий день - в Хасабе (Оман). После этого лайнер двинулся в сторону Средиземноморья, но теперь получал запрет за запретом на заход в порты.

- 24 марта наш корабль должен прибыть в Марсель, где будут высажены все пассажиры, - рассказывает «КП» одна из пассажирок круизного лайнера Мила. - Я, мой муж и дочь - граждане Украины, проживаем в Чехии. Всего украинцев на борту 16 человек. У граждан России с возвращением все четко и понятно. В течении получаса после запроса в консульство России во Франции они получили четкую инструкцию, как в ближайшее время они смогут вернуться на родину. Мы же, граждане Украины, являемся заложниками ситуации, поскольку Киев ограничил авиасообщение на две недели, а наземным транспортом вернуться домой невозможно.

Украина остановила с 18 марта по 3 апреля все железнодорожные, авиа и автобусные перевозки. Это касается и международных рейсов и внутренних.

- Консульство Украины во Франции на наш запрос отреагировало со значительным опозданием, чем российские дипломаты, - продолжает Мила в разговоре с «КП». - Они попросили, чтобы мы предоставили им списки украинских граждан, находящихся на борту. Они сверили их по системе «ДРУГ», где зарегистрированы другие туристы, застрявшие за границей. Однако нам так и не сказали, как долго будут формироваться списки на эвакуацию. Нам просто пожелали наслаждаться отдыхом на борту.

Ситуация осложняется тем, что по прибытию в Марсель 24 марта всех пассажиров, кроме граждан Франции, доставят в транзитную зону аэропорта. Если Украина откажется эвакуировать своих граждан из Марселя, то туристам придется провести в транзитной зоне неопределённое количество времени.

- Среди нас есть дети и инвалиды. Длительное ожидание в транзитной зоне может иметь негативные последствия для нашего состояния и здоровье, - добавляет Мила. - Мы знаем, что наша круизная компания формирует собственные списки пассажиров по странам не только нашего лайнера, но и пассажиров двух других лайнеров, которые прибудут в Марсель через 4-6 дней после нас. И, видимо, нам придется ждать их, и только потом начнется эвакуация по странам.

- Мы молниеносно получаем информацию от консульства России во Франции. Мы, граждане Украины, запросили, могут ли нам помочь в случае промедления наших диппредставительств. На что получили ответ, что могут нам помочь и эвакуировать на территорию России. Мы не против, - признается украинская пассажирка.

Конечно, возникают вопросы, как украинским гражданам добираться из России на родину. Но пока что украинские пограничные пункты пропускают в страну граждан незалежной.