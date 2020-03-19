Украинская «Комсомолка» ушла на карантин

Свежий номер украинской "толстушки" вышел 19 марта, на какое-то время бумажная версия «КП» в «Украине» прекратила выход. Пока речь идет о двухнедельной паузе, но карантин может затянуться и на более длительный срок — все будет зависеть от ситуации с распространением вируса в стране.

Эта мера коснулась не только «КП», но и большинства печатных изданий, выходящих в стране. Эти меры объясняют желанием сохранить здоровье сотрудников СМИ, читателей, распространителей прессы, работников типографий, водителей и почтальонов. Кроме того, сейчас в стране в любом случае невозможно организовать своевременную печать, доставку и продажу газет - закрываются киоски по продаже прессы и магазины, где можно было приобрести печатную продукцию.

Украинские журналисты сосредоточились теперь исключительно на подготовке материалов для интернет-сайтов.

Напомним, что Кабмин Украины предпринял жесткие меры по недопущению распространения инфекции. В Киеве, например, были приостановлены занятияв школах и вузах, отменены массовых мероприятия, закрыты развлекательные центры и даже остановлена работа метро.