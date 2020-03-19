Россия и Финляндия: новые грани сотрудничества

В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова и Посла Финляндии в России Микко Хаутала. Стороны обсудили основные направления расширения двустороннего сотрудничества: развитие бизнес-диалога «Россия – Финляндия», международную арктическую повестку, а также обсудили ситуацию в мире с распространением коронавирусной инфекции и предпринимаемые различными странами эффективные меры.

«Хотел бы поблагодарить финскую сторону за успешную организацию совместно с Фондом Росконгресс визита российской делегации в Финляндию в сентябре 2019 года. В целях развития межрегионального сотрудничества между нашими странами будем рады оказать поддержку в организации ответных бизнес-миссий в регионы России, с которыми финской стороне интересно установить контакты. Сейчас в России работает более 900 финских компаний. Уверен, что наша сегодняшняя встреча станет еще одним шагом к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших стран», – отметил советник президента России Антон Кобяков.

Участники встречи договорились, что все инициативы, которые уже реализуются нашими странами, будут продолжены в рамках развития диалога «Россия – Финляндия». Широкие перспективы сотрудничества открывает предстоящее трехгодичное председательство России в Арктическом совете в 2021–2023 годах, а также проведение в марте будущего года VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

«Мы очень активно готовились к Петербургскому международному экономическому форуму в июне 2020 года и просили бы сохранить наши договоренности на 2021 год в отношении развития диалога „Россия – Финляндия“. Темы интенсивного и устойчивого лесопользования и биоэкономики очень актуальны для нас. Отмечу ощутимый прогресс ряда российских регионов в снижении выбросов сажи за счет использования газа. Мы готовы делиться опытом по этим вопросам на постоянной основе. Во время поездки российской бизнес-миссии в Финляндию нашу страну посетили главы 13 субъектов Российской Федерации, и достигнутые договоренности имеют продолжение для развития наших бизнес-контактов в России, например, в Республике Коми», – сказал Посол Финляндии в России Микко Хаутала.

Участники встречи обсудили также перспективы реализации совместных инициатив и создание Центра проектной деятельности. Его цель – координация действий и утверждение совместного плана работы по реализации совместных инвестиционных и деловых проектов между нашими странами. В приоритете – обмен предложениями по перспективным инвестиционным, экспортным, торговым и иным деловым проектам, привлечение инвесторов, продвижение проектов и обмен экспертно-аналитической информацией. Реализацией проекта займутся Фонд Росконгресс и уполномоченная финская организация. Такой организацией может стать East Office – Представительство финской промышленности, с которым у Фонда уже заключено соглашение о сотрудничестве.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.