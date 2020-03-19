ВКонтакте объединила ключевые сервисы суперприложения в новом разделе

ВКонтакте полностью изменила один из ключевых экранов приложения — вторую вкладку, которая называется «Обзор». Она станет центром масштабной экосистемы VK и поможет пользователям справляться с любыми делами, подстраиваясь под их интересы и потребности. В частности, сервисы из вкладки «Обзор» пригодятся в разных бытовых вопросах тем, кто перешёл на удалённый рабочий график или дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

Основную часть второй вкладки занимают сервисы в виде мини-приложений. С их помощью в приложении VK можно делать почти что угодно: к примеру, приобретать товары, заказывать еду и услуги, смотреть погоду и счёт в спортивных матчах, записываться к мастерам, бронировать столики в кафе и даже играть. При этом дополнительно скачивать что-то на телефон не придётся.

Некоторые сервисы представлены в виде интерактивных виджетов. Они постоянно обновляются, чтобы показывать актуальную информацию, и предлагают полезные действия. Например, прямо в «Обзоре» есть виджет, который показывает погоду в городе пользователя. Если нажать на него, откроется мини-приложение — там можно прочитать подробности и поделиться ими в истории. Блок с днями рождения друзей напомнит, у кого скоро праздник, — если отмечают сегодня, виджет предложит отправить подарок и написать поздравление.

Также в «Обзоре» остался поиск, сообщества, раздел «События» и стриминговые сервисы — «Музыка», «Подкасты», «Видео» и «Трансляции». Вкладка с персональными виджетами доступна всем пользователям в России с новым дизайном приложения ВКонтакте.

Андрей Рогозов, СЕО ВКонтакте:

«Качественное суперприложение должно не только совмещать в себе разные функции, но и учитывать высокую скорость жизни, а также быть удобным и простым в навигации. Обновлённая вкладка „Обзор“ соответствует всем этим требованиям. Это полноценная экосистема, в рамках которой пользователь может закрывать все свои потребности, поддерживать связь с близкими, учиться и работать в одном приложении. „Обзор“ подстраивается под каждого: самые полезные мини-приложения вы сможете запустить одним касанием, а всю важную информацию увидите с первого взгляда».

В обновлённой вкладке также появился отдельный блок с мини-приложениями, соединяющими онлайн и офлайн (O2O). Они помогают с повседневными хлопотами: заказать еду, вызвать такси или что-то купить. Для этого даже не придётся искать мини-приложение в каталоге — его легко открыть прямо из вкладки. Перейти к другим сервисам можно по нажатию кнопки «Мини-приложения».

Вся вкладка — персонализированная: блоки меняют расположение на экране в зависимости от интересов, активности и геопозиции пользователя, а также времени суток. Это только первая итерация — в дальнейшем у «Обзора» появится ещё больше возможностей для персонализации и взаимодействия между пользователями. ВКонтакте планирует экспериментировать в том числе с соревновательными механиками. Например, виджет может показывать, сколько шагов вы сделали за день, — и это количество сравнивается с результатами друзей. Такие механики открывают безграничные возможности для пользователей, разработчиков и бизнеса.

Антон Циварев, руководитель платформы для разработчиков ВКонтакте:

«Сила суперприложения ВКонтакте в том, что сервисы могут набирать популярность очень быстро. Виральность достигается благодаря социальным механикам и активному взаимодействию пользователей. Второе преимущество — высокая адаптивность. Вкладка „Обзор“ подстраивается под интересы пользователя, так что приложениям гораздо проще его зацепить. Ну и наконец, третий фактор — тот факт, что приложения внутри ВКонтакте работают так же быстро и стабильно, как нативные».

ВКонтакте больше 15 тысяч активных мини-приложений различных сервисов, которыми ежемесячно пользуются 23 миллиона человек. Они не уступают в скорости и функциональности отдельным мобильным приложениям. Реализовать свою идею на платформе VK Mini Apps может любой разработчик: она бесплатна, а вся документация находится в открытом доступе — в сообществе VK Mini Apps (vk.com/vkappsdev).