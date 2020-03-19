Убивает ли коронавирус ультрафиолет и как надо обеззараживать квартиру: 13 ответов на главные вопросы о COVID-19 от доктора Комаровского

Доступно и просто врач Евгений Комаровский отвечает на главные вопросы о коронавирусе на своем YouTube канале. Ролик посмотрело уже свыше полутора миллионов человек, но эту информацию должен знать каждый. «КП» с разрешения доктора печатает самые важные моменты.

1. Какие симптомы при коронавирусе?

— Нет ни одного специфического симптома, чтобы точно сказать: это Covid-19. Если у вас поднимается температура, начинает болеть горло, появляется насморк - это может быть и банальное ОРВИ (сравнение симптомов гриппа, ОРВИ, аллергии и коронавируса - в графике ниже - прим. Ред.). Сидим дома в самоизоляции, литрами пьем жидкость, не заставляем себя есть. Поддерживаем режим чистого прохладного влажного воздуха. При высокой температуре используем жаропонижающие средства – либо парацетамол, либо ибупрофен. Если появляются опасные симптомы — к ним относится одышка, мучительный без остановки сухой кашель, затрудненное дыхание — они требуют организации интенсивного наблюдения и интенсивной помощи. С ними надо обращаться в стационар. Эти симптомы возможны и при гриппе, и при пневмококковой инфекции, и при других вариантах инфекций, поражающих легкие. Поэтому не надо искать конкретные симптомы коронавируса.

Важно! Роспотребнадзор и Минздрав России напоминают: если вы или ваши близкие посещали недавно страны, неблагополучные по коронавирусу, или вы контактировали с людьми, вернувшимися оттуда - вызывайте врача! Он должен прийти, осмотреть вас и решить - необходимо ли вас проверить на коронавирус.

2. Если нет вакцины и лекарств, то как люди выздоравливают?

— Вакцины против риновируса тоже нет, и против аденовируса. Против 99% инфекций, которыми вы болеете и ходите в вечных соплях, нет вакцин. Но человек не такое уж несчастное существо, чтобы не выздоравливать от каждого вируса, который к нему в нос залетел.

Вирус попадает в организм, иммунная система его распознает как чужеродный объект. Начинает вырабатывать особые клетки, которые нейтрализуют вирус. Это специфические противовирусные антитела. Как правило, для выработки антител необходимо, по крайней мере, при таких болезнях, как коронавирус, ОРВИ, от трех до пяти дней, после чего в течении болезни наступает перелом.

Мы выздоравливаем сами по себе, вырабатывая защитные антитела. И большинство людей вообще не доводит себя до серьезных симптомов — легкое недомогание, умеренная температура, пошли изливания из носа, чуть-чуть поболело горлышко. И через 5–7 дней выздоравливаем. И коронавирусом большинство болеет именно так.

3. Сколько времени сохраняется вирус в воздухе, например, в лифте, на лестничных клетках многоквартирного дома?

— Однозначного ответа на этот вопрос нет. Понятно, если человек чихнул в лифте и вы тут же туда зашли, то вы можете это вдохнуть и заразиться. Но затем вирусные частицы оседают под силой тяжести — это несколько минут. Однако осесть они могут и на поручень, за который вы взялись. А на поверхностях, особенно металлических, вирус может сохраняться часами, до 10 часов точно.

От редактора: пока нет достоверных однозначных данных, сколько вирус живет на той или иной поверхности. Поэтому так важно обеззараживать антиспетиками потенциально грязные места - кнопки лифтов, поручни общественного транспорта, ручки дверей. Ну а нам, пока погода позволяет, лучше ходить в перчатках и стараться не прикасаться к лицу руками.

Дезинфекция вагонов московского метроФото: REUTERS

4. Может ли вирус проникать через кожу?

— Через неповрежденную кожу вирус проникать не может. Для проникновения необходимы слизистые оболочки. По поводу поврежденной кожи есть одна из теорий, — мужчины болеют чаще, потому что они бреются и микропорезы кожи способствуют большей вероятности инфицирования. Доказательств этому нет, но гипотеза такая есть.

5. Какие последствия для здоровья у тех, кто уже выздоровел?

— Более 80% людей переносят вирус легко, и человек выздоравливает полностью без каких-либо последствий. Тяжелые формы, как правило, сопровождаются серьезными проблемами в плане обострения своих заболеваний, осложнений и так далее.

Но обращаю ваше внимание, коронавирус не является хронической инфекцией. Это РНК-вирус, к которым относятся коронавирусы, то есть видно четкое начало, через 5—7 дней начинается выработка антител, которые нейтрализуют вирус, после чего болезнь в большинстве случаев заканчивается. Несмотря на то, что есть огромное количество работ, что после вируса ты чуть ли не инвалид на всю жизнь – это не так.

6. Если все-таки кто-то в семье заболел - как обеззаразить квартиру?

— Главное — воздухообмен. Это, прежде всего, интенсивное сквозное проветривание. Все, что можно мыть, моем. Что касается дезинфицирующих средств, - самое дешевое, которое называется хлорный отбеливатель «Белизна», с ним знакома каждая хозяйка. В данной ситуации мы используем ее не для стирки, а для дезинфекции. 60–100 миллилитров «Белизны» на литр воды — этим раствором можно обеззаразить практически все, на что потенциально может попасть вирус: кафель, плитка, дверные ручки, выключатели. Обычная стирка при высокой температуре (60 градусов и выше - прим. Ред.) убивает все, что шевелится.

7. Есть ли смысл в профилактических целях регулярно полоскать горло чем-нибудь дезинфицирующим? — Есть, в принципе, смысл полоскать горло, увлажнять слизистые оболочки. Но это если вы находитесь в условиях сухого воздуха, для поддержания местного иммунитета. Тогда есть смысл полоскать горло и просто водой, и солевые растворы использовать для того, чтобы увлажнять слизистую. Но если вы находитесь в условиях оптимальной влажности выше 40%, тогда в этом обычно нет необходимости. Главное, не допустить пересыхания слизистых оболочек. Дезинфицирующие средства добавлять не нужно.

8. Ультрафиолетовые лампы на работе, дома для дезинфекции помогут? — Ультрафиолетовая лампа не может погубить вирус, который находится в вашем организме. Она может убить вирус в воздухе, в частицах слизи и так далее. Нет смысла использовать ультрафиолетовую лампу там, где постоянно находится больной. Когда он выписан или покинул помещение — да. Поэтому ультрафиолетовые лампы и находятся в манипуляционных кабинетах поликлиник: когда заканчивается рабочий день, включается лампа и люди уходят домой. Утром приходят в чистую комнату, и все. Но, действительно, есть данные о том, что ультрафиолет губителен для вируса, это правда. Если вы считаете, что на одежде может быть коронавирус, - например, зашли в транспорт, и там вас обкашляли, то эту куртку или рубашку вывесить на солнышко на балконе — это очень эффективно, тоже вирус погибнет.

9. Что должно быть в аптечке у пенсионера? Какие лекарства нужно обязательно иметь дома, кроме тех, что требуются пациентам с хроническими заболеваниями? — Сейчас у вас есть определенные препараты, которыми вы пользуетесь, с учетом вашей гипертонической болезни, диабета, астмы, еще какой-то реальной проблемы. Запасы этих лекарств очень важны. Попросите вашу молодежь пополнить аптечку - самим вам выходить сейчас никуда не надо. Более того, можно пенсионерам скооперироваться, написать список и запаситесь теми таблетками, которые нужны вам постоянно. Что же касается лекарств для лечения коронавирусной инфекции, я слово «лечение» беру в кавычки, поскольку это только симптоматическая терапия.

Что вы можете иметь дома? Жаропонижающие средства, конечно же, вне зависимости от возраста — либо парацетамол, либо ибупрофен. Кроме этого, обязательно солевые растворы – промывать нос, чтобы не было соплей. Сосудосуживающие капли в нос, скорее всего, вам понадобятся. Сосательные таблетки просто для симптоматического облегчения боли в горле. Собственно, и все. Если в доме малыши, конечно, для детей нужны средства для пероральной регидратации (регидрон и т. п. - прим. Ред.).

10. Два вопроса о прививках

Бабушке 69 лет. Делать ли ей сейчас прививку от пневмококка или это опасно в данной ситуации? Стоит ли сейчас делать детям плановые прививки или лучше подождать немного? Ведь организм после прививок более уязвимый. Возраст свыше 60 лет - это группа риска. Пациенты такого возраста болеют тяжелее, смертность в старшей возрастной группе выше, чем в остальных. Поэтому на два таких похожих вопроса разные ответы. — Сможете ли вы организовать встречу бабушки с вакциной таким образом, чтобы не рисковать ее жизнью и здоровьем? Бабушка ваша сможет зайти в прививочный кабинет в поликлинике, не проконтактировав с кучей сопливых дедушек в коридоре? Получится? На здоровье, приводите ее на прививку. Не получится? Пожалуйста, перенесите мероприятие на лето. Плановые прививки детям не надо пропускать, их надо делать. Но, конечно, тоже надо принимать во внимание, имеете ли вы возможность попасть в кабинет врача за прививкой, не перецеловав пол-поликлиники и не проконтактировав в коридоре с кучей сопливых больных. Если есть такая возможность, конечно же, делать. Если нет, надо выяснять, почему это происходит. Что об этом думает завполиклиникой? И коронавирус тут ни при чем. Если бы речь шла о моем ребенке, я бы не откладывал вакцинацию.

11. Уточните можно ли принимать таблетки от гипертонии, а то они, говорят, ухудшают течение болезни?

— Поскольку была информация о том, что пожилые люди, особенно принимающие лекарства от гипертонической болезни, тяжелее болеют коронавирусной инфекцией, то у многих возникла дикая мысль, что не надо принимать эти лекарства. Если вы не будете их принимать, эта болезнь вас просто убьет с ходу. Вы же принимаете их для чего? Для того чтобы стабилизировать работу сердечно-сосудистой системы, поэтому и не думайте даже об этом, обязательно принимайте.

Да, сейчас накапливается огромный объем информации по поводу того, какие препараты от гипертонической болезни наиболее оптимальны и безопасны, какие схемы. Но упаси вас Боже даже подумать о том, что препараты для стабилизации давления необходимо прекратить принимать.

Против вирусов нам надо создать условия, чтобы организм справился самостоятельно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12. Ингаляции делать? Вдруг еще дальше зараза в легкие зайдет?

— Дышать надо адекватным воздухом. Все. Кстати, это одно из самых больших заблуждений про то, как что-то дальше в легкие зайдет или, как у нас сейчас говорят, «вирус из носа опустился». Никто никуда не опускается. У вируса есть клетки, которые к нему чувствительны, и он поражает их изначально.

Если вы думали, что у вас сначала были сопли, а потом вирус из носа опустился в легкие и вызвал воспаление, это не вирус опустился, а началось бактериальное осложнение вирусной инфекции.

13. Что действенно из природных компонентов против вируса?

— Против вирусов нам надо создать условия, чтобы организм справился с вирусом самостоятельно. Это и есть максимально природный подход. Теплая одежда, чистый прохладный влажный воздух, вода — природный напиток. Можно пить умеренно природные компоты, например. Это и есть лечение. Все. Если вы не будете принимать жаропонижающие и в организме не будет дефицита жидкости, все будет замечательно. Поэтому главная природа тут вы.

Если вы хотите от меня волшебную таблетку, какой-нибудь травки, плюща, эхинацеи, облепихи — все это в большинстве случаев глобальный развод.

Короткой строкой А если по вирусу чесноком?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

Чеснок – продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее, в ходе текущей вспышки коронавируса не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения. Поэтому принимать его абсолютно бесполезно. Разве что с целью отпугнуть на безопасное расстояние потенциальных разносчиков вируса.

- Водка, спирт, другой алкоголь не являются эффективной мерой по предотвращению заражения Covid-2019, если их принимать внутрь. Даже хуже, употребление большого количества алкоголя может привести к отравлению, а злоупотребление алкоголем при простуде, гриппе и коронавирусе может перегрузить организм и привести к остановке сердца.

- Согласно рекомендациям ВОЗ повторное применение масок недопустимо. Обработка парогенератором или утюгом не поможет!

- Помогает ли увлажнитель воздуха? Никаких специальных наставлений по этому поводу у ВОЗ нет нет. Есть стандартная рекомендация о том, что оптимальная влажность в жилых помещениях 40–60%. Если вы живете там, где слишком сыро, используйте кондиционеры для осушения воздуха. Если вы живете там, где сухо, используйте увлажнители воздуха. Главное, выдержать коридор 40–60% влажности — это обеспечит оптимальную работу местного иммунитета (не даст пересохнуть слизистым оболочкам).

Доктор Комаровский о коронавирусе.

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