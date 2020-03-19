2020-03-19T16:17:11+03:00
Экономика

Эксперт: через месяц-другой рынок жилья может ждать обвал

Но пока спрос и цены растут. Что делать тем, кто откладывал на квартиру?
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
У многих сбережения на квартиру хранились на рублевых депозитах, а рубль — падаетУ многих сбережения на квартиру хранились на рублевых депозитах, а рубль — падаетФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

«Вот дождались», - слышу от многих, кто хотел купить жилье, но ждал, когда ипотечные ставки еще хотя бы немного снизятся. Теперь некоторые банки — включая ЮниКредит и Райффайзенбанк - уже объявили о повышении ставок на ипотеку. Остальные ожидают, когда Центробанк примет решение по ключевой ставке. Если поднимет — сразу следом вырастут и ставки по кредитам. Но главное — у многих сбережения на квартиру хранились на рублевых депозитах, а рубль — падает.

В связи с этим риелторы и аналитики уже рапортуют об оживлении на рынке жилья. Даже о «некотором ажиотаже». По данным ЦИАН, количество сделок в марте в целом по России может оказаться на 12-15% выше, чем месяцем раньше. (Хотя в Москве, по данным Росреестра, количество сделок по новостройкам выросло еще в феврале). Кое-где уже и переписали ценники — в сторону повышения на 5-10%. Застройщики говорят о росте затрат на материалы и прочее из-за падения рубля. На вторичном же рынке некоторые продавцы сняли свои квартиры с продажи — до прояснения обстановки.

- Да, сейчас на рынке оживление в связи с тем, что люди торопятся взять ипотеку по прежним ставкам и побыстрее вложить обесценивающиеся рубли. Но оно вряд ли будет долгим, - прогнозирует член экспертного совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - С вероятностью до 96-97% вся эта история будет длиться не больше месяца, а дальше рынок жилья ждет стагнация и снижение цен. Просто потому, что денег-то у людей и так мало, а в ближайшее время, скорее всего, их станет еще меньше. Ипотека же, очевидно, будет дорожать.

- Что теперь делать? Если средства в рублях, их хватает на первоначальный взнос и есть возможность взять ипотеку по уже согласованной с банком прежней ставке, то, конечно, жилье надо, не откладывая, покупать, - рекомендует вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Но при этом эксперт призывает взвесить свои финансовые перспективы с учетом нынешней непростой ситуации — насколько сегодняшние доходы членов семьи гарантированно будут такими и в будущем. Если такой уверенности нет, лучше жилье и дальше снимать — это уже через несколько месяцев может оказаться менее затратным, чем ежемесячные взносы по ипотеке.

Тем же, у кого сбережения на новую квартиру были отложены в валюте, эксперты пока советуют подождать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это апогей падения национальной валюты»: Эксперт предсказал, что будет с рублем

Низкая цена на нефть все больше давит на рубль (подробности)

Коронавирус и упавший рубль погнали россиян на дачи

Пока одни граждане скупают туалетную бумагу, более богатые спешно арендуют и приобретают загородную недвижимость. Но специалисты предупреждают — это не надолго (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Шойгу рассказал о своих родных-фронтовиках, которые прошли всю войну
Трампа призвали «ударить» по России и Саудовской Аравии
Для призывников подготовили законопроект об "ипотечных каникулах"
Власти США планируют выплатить по тысяче долларов американцам из-за коронавируса
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета из-за падения цен на нефть
"Осторожно, фейки!": В МВД зафиксировали рост числа недостоверной информации о коронавирусе
Туроператоры выплатят в фонд "Турпомощь" по 1 рублю в 2020 году
В Китае признали незаконным преследования врача, который первым сообщил о коронавирусе
Шереметьево из-за коронавируса с 20 марта закрывает два терминала «Е» и «С»
Москвич выдумал поездку в Китай ради больничного
«Мы справимся с коронавирусом»: Мишустин заявил, что нет поводов для паники
Госдума расширила список разрешенных операций с валютой
Вице-президент «Лукойла» рассказал, до какого уровня могут опуститься цены на нефть
Неизвестные "заминировали" три пассажирских самолета
Курс евро на 20 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
«Единая Россия» с ОНФ вместе помогут гражданам во время коронавируса
Ученые выявили новый симптом коронавируса
Курс доллара на 20 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Психолог рассказал, как перенести изоляцию на карантине
На машинах ДПС предложили установить видеокамеры для фиксации всего вокруг
Дефицит антисептиков в аптеках будет устранен к 23 марта
Названы регионы, где предлагают самые большие скидки на недвижимость
На Парад Победы в Москву вместо Трампа отправится его советник
Девушка актера из «Кадетства» рассказала, почему Кирилл Емельянов толкнул медика
Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
В России изолируют всех прибывающих из-за границы