Эксперт: через месяц-другой рынок жилья может ждать обвал

«Вот дождались», - слышу от многих, кто хотел купить жилье, но ждал, когда ипотечные ставки еще хотя бы немного снизятся. Теперь некоторые банки — включая ЮниКредит и Райффайзенбанк - уже объявили о повышении ставок на ипотеку. Остальные ожидают, когда Центробанк примет решение по ключевой ставке. Если поднимет — сразу следом вырастут и ставки по кредитам. Но главное — у многих сбережения на квартиру хранились на рублевых депозитах, а рубль — падает.

В связи с этим риелторы и аналитики уже рапортуют об оживлении на рынке жилья. Даже о «некотором ажиотаже». По данным ЦИАН, количество сделок в марте в целом по России может оказаться на 12-15% выше, чем месяцем раньше. (Хотя в Москве, по данным Росреестра, количество сделок по новостройкам выросло еще в феврале). Кое-где уже и переписали ценники — в сторону повышения на 5-10%. Застройщики говорят о росте затрат на материалы и прочее из-за падения рубля. На вторичном же рынке некоторые продавцы сняли свои квартиры с продажи — до прояснения обстановки.

- Да, сейчас на рынке оживление в связи с тем, что люди торопятся взять ипотеку по прежним ставкам и побыстрее вложить обесценивающиеся рубли. Но оно вряд ли будет долгим, - прогнозирует член экспертного совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - С вероятностью до 96-97% вся эта история будет длиться не больше месяца, а дальше рынок жилья ждет стагнация и снижение цен. Просто потому, что денег-то у людей и так мало, а в ближайшее время, скорее всего, их станет еще меньше. Ипотека же, очевидно, будет дорожать.

- Что теперь делать? Если средства в рублях, их хватает на первоначальный взнос и есть возможность взять ипотеку по уже согласованной с банком прежней ставке, то, конечно, жилье надо, не откладывая, покупать, - рекомендует вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Но при этом эксперт призывает взвесить свои финансовые перспективы с учетом нынешней непростой ситуации — насколько сегодняшние доходы членов семьи гарантированно будут такими и в будущем. Если такой уверенности нет, лучше жилье и дальше снимать — это уже через несколько месяцев может оказаться менее затратным, чем ежемесячные взносы по ипотеке.

Тем же, у кого сбережения на новую квартиру были отложены в валюте, эксперты пока советуют подождать.

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