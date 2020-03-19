Предприятия России начали массовый пошив марлевых повязок

К производству дефицитных масок подключились не только фармацевтические авторитеты, но и небольшие производства. В Пензе, Сыктывкаре, Уфе…

«Комсомолка» позвонила на одно из таких предприятий.

- Мы уже три дня выпускаем марлевые маски, - рассказала «КП» начальник швейного производства башкирского госпредприятия «Агидель» Светлана Утяшева. - Задание нам спустили неделю назад, несколько дней ушло на подготовку производства, в первый день начали с 4 тысяч, сейчас с каждым днем наращиваем и думаем скоро выйти на 10 тысяч в смену. Набираем людей, сможем и вторую смену организовать, если потребуется, и ночную.

Марлевые маски — это новое, которое «хорошо забытое старое». Такие использовались в советской медицине, в том числе и в военно-полевых условиях.

- Марлю мы сворачиваем в 6 слоев, такой стандарт нам задали из министерства здравоохранения республики, прострачиваем ее по периметру и пришиваем завязки — по две с каждой стороны, - продолжает Светлана. - Без резинок и проволочки сверху. Их же тоже надо сертифицировать — так чтобы не терять время. Размер маски стандартные — 15 на 20 см, нам его тоже задали в министерстве.

Раньше в советские времена, и до сих пор некоторые хирурги пользуются марлевыми масками. Стандарт в 6 слоев — это еще с тех времен.

- Марлевую маску можно использовать несколько раз, - рассказывает Светлана Утяшева. - После 2 часов ношения - постирать, прокипятить, затем прогладить горячим утюгом — это же хлопок, а не синтетика, он выдержит, мы гладим на 120 градусах.

По мнению нашей собеседницы, производство марлевых масок может освоить любой.

- Купил в аптеке марлю или широкий бинт, свернул в 6 или 8 слоев, пришил завязки — и готово: не нужно ничего покупать у спекулянтов, - говорит она.Известный вирусолог считает, что наиболее эффективный вариант — 32 слоя марли.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Мне кажется, 6 слоев маловато — для себя я сделал 32 слоя, - признался «КП» известный вирусолог Александр Алексеевич Чепурнов, ведущий научный сотрудник институт клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций “Вектора”. - Сейчас все-таки ситуация другая. К 32 слоям я пришел эмпирически. В принципе, чем больше слоев, тем лучше. Но нужно же еще и дышать! Если больше 32 слоев, то дыхание уже тяжеловатое получается. Как минимум, я бы рекомендовал 16 слоев. А в принципе у марлевой повязки есть много плюсов. Во-первых, ее можно постирать, лучше в каком-нибудь дезинфицирующем растворе. А во-вторых, чем больше раз вы ее постираете, тем лучше она будет работать.

- Ничего себе! А почему?

- Потому что там хлопковая нитка, которая при стирке махрится, и появляются дополнительные валентности, на которые цепляются аэрозольные частички. Поэтому в классической медицине всегда считалось, что маска начинает хорошо работать после 4 стирок.

- А про маски из современных синтетических материалов что скажете?

- Это хорошая вещь, но у некоторых них есть особенность, возможно, не у всех. Например, у ткани Петрянова фильтрование производится за счет электростатического эффекта. Когда ткань намокает из-за паров воздуха при выдохе, этот эффект становится слабее, соответственно снижается и фильтрующая способность. Поэтому стали у части фильтров делают клапаны на выдох. Так что марлевые маски можно использовать. Но я вижу, марли тоже в аптеках стало меньше, но можно покупать широкий бинт. Там даже вырезать ничего не надо - свернуть в 16 или 32 слоя, обметать, простегать крест-накрест, чтобы не расползлась при стирке - и готово.