Минпромторг — о пустых полках магазинов: На них просто не успели выложить товар

Паника, причем далеко не всегда обоснованная, из-за короновируса заставляет россиян бежать в магазины. Люди сметают с прилавков продукты длительного хранения: крупы, в первую очередь греку, рис, овсянку, муку, макароны, мясные и рыбные консервы, сгущенку, соль, сахар.

- Это такой традиционный для наших людей «кризисный набор», не изменившийся за десятилетия. Разве что в этот раз из-за коронавируса к нему добавились дезинфицирующие средства, - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Правда, покупатели все же нашли, чем удивить видавших виды чиновников. 16 марта в 2-2,5 раза подскочили продажи различной заморозки и охлажденного мяса, курицы и рыбы. То есть всего того, что можно закинуть в морозилку.

- По данным ритейлеров и региональных властей, товаров и товарных запасов достаточно. Минсельхоз координирует работу поставщиков и производителей. Во всех торговых сетях есть запасы по всем социально значимым товарам на 2 месяца, - подчеркнул Евтухов.

Единственное, чего запасти нельзя, это свежие овощи и фрукты.

Минпромторг ежедневно получает отчеты из всех регионов страны о положении на ппродуктовых полках магазинов. Тем не менее в соцсетях то и дело мелькают фотографии с пустыми прилавками.

- Да это вовсе не те пустые полки, которые мы все пережили в 90-х! Тогда реально не было продуктов, наблюдались перебои с доставками. А сейчас распределительные центры затарены. Товары есть! Их много! Если видите пустую полку, значит, на нее просто не успели выложить товар ажиотажного спроса, - заявил Виктор Евтухов. - Никаких серьезных перебоев с поставками нет. Просто физически справиться с таким количеством единовременных покупок сложно. Ведь в самих магазинах, как правило, нет больших складов. Товары туда подвозят из распределительных центров или напрямую от поставщиков.

Вот и глава X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресто», «Карусель») Игорь Шехтерман отчитался в Минпромторге, что «склады забиты товаром». Просто сложно все это быстро развести и разложить по полкам.

- Через какое-то время покупатели «затарятся» продуктами, и произойдет другая крайность – спад продаж. А это тоже не очень хорошо, - прогнозирует Виктор Евтухов.