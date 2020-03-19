2020-03-19T18:46:00+03:00
В мире

Видеообращение британки с коронавирусом: не думайте, что если вы будете беспечны, то вам повезёт

Это видео облетело соцсети и многих заставило изменить свои взгляды на болезнь
Эдвард ЧЕСНОКОВГеоргий Буслаев
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Простая британская женщина, заболевшая коронавирусом, находится в палате интенсивной терапииПростая британская женщина, заболевшая коронавирусом, находится в палате интенсивной терапииФото: EAST NEWS
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Это вирусное видео распространяется по соцсетям со скоростью коронавируса на «Бриллиантовой принцессе». Простая британская женщина, заболевшая коронавирусом, находится в палате интенсивной терапии, но всё равно сохраняет бодрость духа и, несмотря на смертельную угрозу, думает о своих родных.

Приводим её монолог полностью (в переводе с английского): — Я в реанимации, не могу дышать без этого. Они поставили мне капельницу. На руке у меня канюля (трубка), здесь тоже канюля и ещё катетер. Но на самом деле — сейчас мне в 10 раз лучше, чем было раньше.

Я потеряла счет времени.

Если кто-то еще курит, бросайте, потому что я говорю вам сейчас, вам понадобятся ваши чертовы легкие.

И, пожалуйста, не думайте, что [если вы не будете соблюдать правила борьбы с коронавирусом, то] вам повезет. Я серьезно, потому что если вам станет очень плохо, то вы окажетесь здесь, понятно?

Спасибо всем за ваши чудесные сообщения, я ценю это.

Мое тело борется с этим [коронавирусом].

Я не виделась с Ричардом [вероятно, речь о муже] и со своими девочками с пятницы. Но я буду бороться.

И ещё раз, не полагайтесь на удачу! — подводит итог женщина, имея в виду необходимость соблюдения карантинных мер и личной гигиены.

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Видеообращение британки с коронавирусом
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ИСТОЧНИК KP.RU

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