Тутберидзе надела на своих фигуристов маски

«Вирус очень быстро вводит поправки в нашу жизнь. Нам всем нужно перестроиться к требованиям, которые необходимы для нашего здоровья и возврату к привычной жизни.

Мир охвачен вирусом и сейчас абсолютно не имеет значения в какой точке Мира ты живёшь.

Нам нужна некая временная самоизоляция, ношение масок, придерживаться дистанции, если это возможно и гигиена рук, чтобы вирус прекратил молниеносно географически распространяться. Это несложные требования, но они необходимы. Не нужно паниковать, но и нельзя недооценивать ситуацию. Взрослый обязан объяснить это ребёнку.

Всем нам желаю здоровья, нашей планете скорейшего выздоровления. Пожалуйста, берегите себя и окружающих», - написала тренер.

Напомним, что в эти дни в Канаде должен был проходить чемпионат мира по фигурному катанию, который был отменен из-за коронавируса. На нем ученицам Тутберидзе — Косторной, Щербаковой и Трусовой прочили медали всех трех достоинств. Для девушек этот чемпионат мира должен был стать первым в их взрослой карьере.

Кстати, совсем недавно еще одна воспитанница этой школы Камила Валитова выиграла ЧМ среди юниоров.