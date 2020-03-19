Mail.ru Group поможет образовательным учреждениям перейти на дистанционное обучение

Mail.ru Group совместно с Минобрнаукой и Минпросвещения представили свой комплекс мер, сервисов и образовательного контента, которые помогут перевести школьников и студентов на дистанционное обучение.

Предлагается проводить обучение в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где будут действовать горячие линии по вопросам дистанционного образования.

Команда ВКонтакте уже подготовила подробные рекомендации для преподавателей по использованию платформы, а в сообществе VK Education можно следить за новостями для образовательных учреждений.

ОК также представил подробную инструкцию по использованию сервисов для дистанционного обучения в соцсети. В официальном сообществе «Мы учителя!» будет организован колл-центр на базе видеозвонков в ОК.

Бесплатное онлайн-обучение для студентов и школьников вводят три образовательных компании: GeekBrains, Skillbox и «Алгоритмика». Первая предоставит вузам бесплатный доступ к собственной системе онлайн-обучения и откроет доступ к курсам по четырем направлениям: дизайн, программирование, управление и маркетинг. Skillbox организует серию бесплатных вебинаров с преподавателями и с экспертами рынка. «Алгоритмика» открывает доступ к своей системе дистанционного обучения, где есть программы по информатике для учеников младшей и средней школы.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса во всех 85 регионах России приняли решение ввести режим повышенной готовности, что означает перевод школ и вузов на дистанционный режим обучения.