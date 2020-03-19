Аэрофлот опроверг слухи о завышенных ценах

18 и 19 марта 2020 года в соцсетях массово распространялись посты о многократном повышении цен на рейсы Аэрофлота из-за рубежа в Россию. Сообщалось, что срочное возвращение соотечественников из стран риска осложнено, или вообще невозможно.

Правда, посты иллюстрировались скриншотами не с официального сайта компании, а с малоизвестных, или вовсе неизвестных сайтов-агрегаторов. Как выяснила служба мониторинга авиакомпании, разница в цене на один и тот же рейс в одну и ту же дату на этих ресурсах и на сайте составляла 10 раз и более.

В непростые времена часто распространяются слухи, сплетни, недостоверная информация. Это «фейковые» новости, или, говоря по-русски, ложь. Вот пример: «пользователь» говорит о стоимости билетов почти в 550 тысяч рублей на двоих взрослых и двоих детей по маршруту Афины-Москва. Проверяем на нашем сайте: цена составляет 10 319 рублей за билет эконом класса. Нам докладывают, что в некоторых аэропортах вылета за границей к пассажирам подходят люди и предлагают купить авиабилет также по завышенной цене, - сообщила пресс-секретарь Аэрофлота Юлия Спивакова.

Она посоветовала пользователям соцсетей не верить непроверенным источникам, а пассажирам – не поддаваться на сомнительные предложения неизвестных интернет-ресурсов и личностей, отметив, что достоверная и актуальная информация об изменениях вылетов, наличии и стоимости билетов доступна на официальном сайте, у представителей Аэрофлота в аэропортах и в кассах Аэрофлота.