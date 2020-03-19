2020-03-19T20:01:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Сколько коронавирус живет на мобильных, деньгах и поручнях транспорта

И как часто окружающие предметы нужно протирать [графика]
Алина МАКЕЕВА
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Важно, чтобы поручни в метро и автобусах, ручки дверей и кнопки лифтов регулярно обрабатывались антисепикамиВажно, чтобы поручни в метро и автобусах, ручки дверей и кнопки лифтов регулярно обрабатывались антисепикамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Британские ученые изучают, сколько времени сохраняет живучесть коронавируса на различных поверхностях. По их данным, опубликованным в The New England Journal of Medicine, в среднем зараза выживает в окружающей среде около трех суток.

Лучше всего вирусы сохраняют свою жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали Поэтому важно, чтобы поручни в метро и автобусах, ручки дверей и кнопки лифтов регулярно обрабатывались антисепиками. И о корпусе смартфона не забывайте! Он, между прочим, тоже из пластика. А хватаем мы его постоянно и не всегда чистыми руками. Гаджет также необходимо как можно чаще обрабатывать спиртовыми салфетками: российские санитарные врачи рекомендуют делать это как минимум после посещения публичных мест и по окончании рабочего дня.

Что касается денег: согласно информации ВОЗ, которую приводит Роспотребнадзор, продолжительность жизни коронавируса на купюрах составляет 3-4 дня, на пластиковых картах (которую вы, например, подавали продавцу) – до 9 дней. Поэтому в последнее время предпочтительней расплачиваться бесконтактным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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