2020-03-19T20:19:53+03:00
Спорт

Ведущий Андрей Бедняков и актер Александр Петров поддержали туалетный челлендж футболистов

Игроки чеканят рулонами туалетной бумаги. Чего не придумаешь во время самоизоляции
Константин ИВАНОВ
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Андрей Бедняков еще больше поддержал бы челлендж, если бы ему не помешалиАндрей Бедняков еще больше поддержал бы челлендж, если бы ему не помешали
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Секрет исчезновения туалетной бумаги с прилавков раскрыт. Дело в том, что футболистам скучно. Все турниры, кроме чемпионата Белоруссии, остановлены, и игроки отправившись по домам, развлекаются как могут. Последняя забава – челлендж #stayathome («Оставайся дома»). Футболисты должны жонглировать рулонами туалетной бумаги. Это не так просто, но что делать, если мячи отняли в целях нераспространения коронавируса.Вирус чеканки уже заразил многих футболистов и перекинулся на актеров. И, кажется, ведущий «Орла и Решки» Андрей Бедняков еще больше поддержал бы челлендж, если бы ему не помешали.

В челлендже уже приняли участия звезды российского чемпионата, такие как защитник «Спартака» Самюэль Жиго. Ему этот челлендж достался от партнера по клубу Джордана Ларсена.

Ларссон почеканил рулон туалетной бумаги и бросил вызов Жиго, Тилю и отцу.

А от вратаря «Спартака» Артема Реброва вызов принял актер Александр Петров. Ведь надо доказывать, что непросто так ему досталась главная роль в фильме «Стрельцов». Так что ждем видео от самого востребованного актера современности.

На самом деле #stayathome задумывался как серьезная акция – футболисты должны были мыть руки и чеканить мячом. Всем своим видом они должны были призывать к гигиене. Но тяга к туалетной бумаге оказалась сильнее, а ролики – более вирусными.

И вот уже Серхио Рамос выступает с номером, который можно показывать в цирке.

Впрочем, Стивен Джеррард может еще круче! Даром, что уже закончил карьеру и стал тренером. А вот Оливер Торрес готов это делать даже с завязанными глазами. Луиш Нани взял в партнеры сына

А вот полузащитник Фелипе Мело трезво оценивает свои возможности. Чеканить – это не для него. А вот сделать подкат! Люди, которые выхватывают в магазинах последние рулоны – разучивайте приемы!

И вот как это должно было выглядеть с самого начала: Защитник «Аякса» Джоэл Велтман ведет агитацию среди самых своих преданных фанатов. Всем бы таких зрителей!

Андрей Бедняков, Серхио Рамос, Стивен Джеррард, Оливер Торрес и другие поучаствовали в туалетном челлендже футболистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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