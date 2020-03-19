Оперативный штаб Москвы по коронавирусу опубликовал полный список рейсов, которыми прилетели зараженные COVID-2019

Москвичи уже привыкли, что в последние дни в СМИ практически каждый день публикуются данные авиарейсов, которыми пользовались пациенты, у которых позже был диагностирован коронавирус. Специалисты просят пассажиров и их родственников, которые после прилета в Россию еще не общались с медиками, выйти на связь и сдать анализы. Элементарные правила безопасности.

Сегодня Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал полный список рейсов, которыми нынешние пациенты столичных инфекционных больниц с подтвержденным COVID-2019.

На вечер 19 марта в этом списке 48 рейсов. Самый ранний был совершен 20 февраля. Самый свежий - 15 марта. По географии номер один, разумеется, - Италия (20 рейсов: Милан, Рим, Бергамо, Верона, Неаполь). Далее идут Германия (8: Мюнхен), Испания (5: Жирона, Барселона), Швейцария (5: Цюрих, Женева), Франция (4: Гренобль, Лион, Париж). По одному рейсу, среди пассажиров которого оказались зараженные коронавирусом, прибыли из Венгрии (Будапешт), Бельгии (Брюссель), Австрии (Инсбрук), Молдавии (Кишинев) и Таиланда. Кроме того, в списке фигурирует внутренний российский перелет Санкт-Петербург - Москва.

Полный список, который постоянно обновляется, можно самостоятельно изучить на страничке Оперативного штаба Москвы по коронавирусу на его официальной страничке в ВКонтакте.

«Если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, - говорится в сообщении Оперативного штаба, - необходимо позвонить в скорую помощь по телефону: 103. К вам приедут врачи, возьмут анализы и проведут осмотр».

Напомним, в Москве на текущий момент зафиксировано 98 случаев подтвержденного коронавируса. 5 человек уже выписали. Ни у одного из пациентов инфекционное заболевание не протекает в тяжелой форме.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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