Любовь на карантине

Под влиянием всеобщего помешательства на коронавирусе мы, конечно, меняем некоторые свои привычки. Но любить хочется всегда. Ну так и давайте, условия сейчас для этого самые что ни на есть подходящие, давно таких не было.

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

Ситуация: солнечный день, в троллейбусе двое - парень (это вы) и девушка в маске.

Диалог завязать проще простого:

- Что, тоже на удаленку отправили?

Только очень черствая девушка ответит по привычке:

«Я в транспорте не знакомлюсь». Если она так ответила - бегите, не нужна вам такая девушка, она хуже любого коронавируса. Нормальная охотно поддержит разговор на важную для всего мира тему. Желательно с помощью ловко расставленных вопросов уточнить, не вернулась ли девушка на днях из Италии. Следим за ее глазами (а больше не за чем следить, когда на лице маска) и движениями. Вокруг глаз образовалась сеточка мелких озорных морщинок - хороший знак. Рука потянулась снять маску, но не сняла - еще лучше, она уже готова общаться, но пока немного стесняется. А вы ведь именно таких девушек любите - немного стеснительных, правда?

Можете рассказать о себе. О том, например, что из-за этого дурацкого вируса вы наверняка потеряете кучу выгодных контрактов, да и с билетом на Маврикий теперь непонятно что делать. Ну и все такое.

ПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Теперь самое время предложить:

- А давайте проведем этот карантин вместе?

В глазах девушки легкое изумление, брови слегка приподняты. Она, конечно, в легком замешательстве. Если ответит: «Такого мне еще никто не предлагал», не сбавляйте напора, продолжайте в том же духе:

- Да я и сам, честно говоря, от себя такого не ожидал, это совершенно не в моем стиле. Но вы же видите, что вокруг творится, давайте лучше сразу познакомимся, а то потом поздно будет, когда засядем по своим норам. А вместе как-то веселее.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

На ты переходим столь же решительно:

- К тебе или ко мне?

Больше ничего не говорите, она и так прочитает все в ваших глазах: в обычной ситуации вы бы, конечно, пригласили ее в очень хороший ресторан или на выставку Дали, но сейчас...

Хорошо, если она ответит: «Давай лучше к тебе, у меня слегка не прибрано». У вас-то уже все прибрано, вы готовились к карантину. В этот момент надо отпустить какую-нибудь остроумную реплику. Вполне подойдет, например, такая:

- А давай, у меня гречки на двоих хватит!

Тут она должна заливисто рассмеяться, пораженная тем, как настоящие мужчины умудряются сохранять чувство юмора даже в самые непростые времена (об этом, если все пойдет хорошо, годы спустя она будет напоминать вам в цикле бесед «за что я в тебя сразу влюбилась»).

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ

Войдя в квартиру, первым делом тщательно вымойте руки, дайте ей слегка оглядеться и приятным баритоном (баритон лучше работает) скажите:

- Вот здесь нам и предстоит с тобой провести две недели на карантине.

- Так долго? - спросит она с наигранным удивлением.

- А может, и намного дольше, тут многое зависит от тебя, - едва слышно ответите вы. Но она все услышит. И положит вам руку на плечо. Но тут же отдернет, увидев на стене ваше фото на фоне Колизея.

- Глупышка, - скажете вы, возвращая ее руку, - это было давно, еще когда у меня в Италии была своя фирма.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЛАСКИ

Хорошо, если вы сумеете понять, какой стиль мужского поведения предпочитает ваша спутница. Видели, наверное, в кино: есть такие женщины, которые обожают, когда с них срывают одежду. В жизни, правда, вам такие не попадались, все больше «а где тут у тебя плечики, не хочу, чтобы блузка помялась».

В нашем случае речь (пока) идет о маске. Но и тут торопиться не нужно. Если девушка сама не сняла ее, предварительно попросив вас поставить мелодию из фильма «Девять с половиной недель», значит, действовать предстоит вам. Будьте предельно деликатны, понимайте, что девушка, вполне возможно, никогда не была в такой ситуации. Подойдите к ней со спины и нежно снимите сначала одну завязку, затем другую. Следите за ее реакцией, ее дыхание должно участиться. Это не коронавирус, просто она взволнована.

СРЫВАЕМ МАСКИ

Мы искренне желаем вам увидеть под маской то (или хотя бы примерно то), на что вы рассчитывали. Если нет, просто смиритесь, тут мы, честно говоря, даже не знаем, что посоветовать, дурацкая ситуация.

Если все хорошо, продолжайте остроумными репликами в духе времени. Например:

- Боюсь, мне трудно будет удержаться от тебя на расстоянии не менее метра, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения.

И начинайте сближение.

* * *

Ну а дальше ведите себя так, будто никакого коронавируса в природе не существует. Веселого вам карантина. Только руки мыть не забывайте.