Алия Мустафина: «Я настраивалась на Олимпиаду в Токио, ни о чем другом не думала»

Алия Мустафина в новом выпуске программы «Жизнь после спорта», премьера которой состоится на канале «Матч ТВ» 20 марта в 15:05 по московскому времени, рассказала о том, как изменилась жизнь после рождения дочери. А так же легенда гимнастики поведала, что спровоцировало ее депрессию, по какой причине затянулся тайм-аут в выступлениях, и почему она пока официально не объявила о завершении карьеры.

«Есть ли задача вернуть форму 2012 года? Да! И стать еще лучше! – рассказывает Алия Мустафина. - Все возможно. Главное – желание. Пока у меня нет хорошего финала. Я много раз была близка к завершению карьеры, но всегда так настраивалась на Олимпиаду в Токио, что ни о чем другом не думала».

25-летняя Мустафина дважды выигрывала Олимпийские игры и является трехкратной чемпионкой мира. В октябре 2019 года она взяла очередную паузу в карьере, но болельщики ожидали, что титулованная гимнастка вернется в большой спорт и наберет форму перед Олимпийским играми в Токио.

«Все могло закончиться еще 2011-ом году: во время чемпионата Европы я получила разрыв крестообразных связок левого колена. – рассказывает историю травм Мустафина. - Специалисты говорили, что после такой травмы ни один гимнаст не смог полноценно восстановиться и даже отобраться на Олимпиаду. Подобные разговоры меня с одной стороны злили, а с другой заводили. Мысленно я отвечала: вы еще услышите о Мустафиной, никто не смог, а она сможет! Остановиться надо только в тот момент, когда по-настоящему почувствуешь, что сделал все возможное».

Тем не менее, в конце февраля старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что у Алии есть лишний вес, и она еще не приступила к тренировкам. «Я, наши специалисты, тренерский штаб не знаем еще таких прецедентов, чтобы у человека было столько лишнего веса, и за эти месяцы он пришел в норму и выступил на Олимпиаде», - цитировал ТАСС Родионенко.

С тех пор имя Алии Мустафиной исчезло из медийного пространства. Но возможно сейчас гимнастка раскроет некоторые тайны своей карьеры.