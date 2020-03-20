Вопрос дня: Готовы ли вы к жизни онлайн?

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Мы живем в цифровую эпоху и готовы к жизни онлайн. ТВ изобрели давно. Работа возможна по сети - я провожу за компьютером часов по 10, так какая разница, где это делать, в офисе или дома. Еду на дом не заказываю.

Дана БОРИСОВА, ведущая:

- На работу продолжаю ездить. Захожу в супермаркеты на первом этаже - а там пустые полки в отделах мяса и рыбы. Нашла сериал «Утреннее шоу» про телезвезд и подсела на него. Дочь отправили на каникулы, и обучение по компьютеру она не начала. К этому ко всему я готова - но не готова, чтобы такое продолжалось долго.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:

- Ко мне в магазин каждый день приходят люди, которым нужны живые цветы, - и как я могу с ними работать онлайн? У сына в Лозанне родился ребенок - и он не может жене купить букет цветов, все закрыто. Притом швейцарцы всю неделю сидят дома, а в выходные выходят и гуляют по набережным, сидят в ресторанах. Я сейчас в Калуге - и тут вообще все безмятежно, одну маску можно на всю улицу увидеть.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, Санкт-Петербург:

- Я готов ко всему. Мы в ресторане работать продолжаем, у нас посадка меньше 50 человек, но народу мало - иностранцев нет. С водой у меня проблем быть не должно - дома во дворе колодец, продукты с фермы своей. Я обезопасил себя еще раньше и привык рассчитывать на свои силы - так и детей учу.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, предприниматель, Екатеринбург:

- Все развлечения, концерты мне по барабану - что они есть, что их нет. Со всем остальным - две трети территории России, кроме крупных городов, не готовы к этому онлайн. Никто не будет развозить онлайн на три деревни в сотне километров друг от друга по заказу пиццу или суши. Нас вообще не волнуют все эти эпидемии.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией бахчевых и луковых культур НИИ риса, Краснодар:

- Ну какой у меня на грядках с моими луковицами может быть онлайн? Но вообще я в Чернобыле работал и готов ко всему чему угодно - и к работе в любых условиях.

Ольга, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), Волгоград:

- Занимаемся водопользованием в Нижнем Поволжье, нас грозили перевести онлайн - но пока что-то не получается, сервер виснет.