Коронавирус: пора бить в набат

Вечерний звон, как много дум наводит он

Стран, не охваченный коронавирусной инфекцией, почти не осталось. Даже Африка, которая еще недавно в этом смысле отставала от цивилизованного мира, и та «подтянулась». А вакцину только-только испытывать начали. И лекарства вряд ли появятся в ближайшее время.

Что же делать? Кроме того как заниматься самоизоляцией?

Рецепт, как всегда, нашел мудрый народ из числа пользователи соцсетей. Предлагают звонить в колокола. Во все колокола. И не в переносном, а в прямом смысле. Ссылаются на предков, которые непременно били в набат во время эпидемий. И это вроде бы помогало — зараза отступала. Даже такая, как чума.

Поясняя феномен, энтузиасты рассказывают об исследованиях, которые будто бы проводили советские ученые в конце прошлого века. Конкретно поминают «православного академика» Фотия Шипунова. По слухам, он экспериментировал с возбудителями гриппа и других инфекционных заболеваний — воздействовал на них колокольным звоном. По сути «оглушал» зловредную мелочь звуковыми колебаниями определенной частоты. Дошедшие до нас мифы свидетельствуют: у вирусов сначала повреждались белковые оболочки, а потом они и вовсе гибли.

Фотий Яковлевич, к сожалению, уже ушел из жизни. Ссылок на его научные публикации нет. Остались одни воспоминания. Но весьма многочисленные и, как правило, восторженные. За исключением тех, авторы которых имели хоть какое-то отношение к науке. Знакомясь с воспоминаниям, они выражали, мягко говоря, недоумение. Поэтому остается только гадать, насколько выводы Шипунов можно считать убедительными и достоверными.

Сомнений нет лишь в одном: во время эпидемий прежних времен колокола не умолкали. Исторический факт. Так почему бы и сейчас не «взяться за старое»? Не попробовать хотя бы ради эксперимента? И уж если начать звонить, то во все колокола всех имеющихся колоколен. Вдруг звук, который считают благодатным не только верующие, и в самом деле продезинфицирует окрестности? В любом случае хуже-то не будет.

Вирусы могут и не выдержать акустического давления. А вдруг?

Песни тибетских чаш

А могут ли звуки быть полезными самому человеку — его организму? Вопрос тоже спорный. Ведь известно, что, к примеру, в шуме хорошего мало. Он загрязняет окружающую среду – акустически. Портит сердце и сосуды, бесит. Лучше, когда кругом тихо. Однако некие дозированные и упорядоченные «вливания в уши» — эдакие звуковые вибрации в тишине — вроде бы оказываются полезными. Об этом, к примеру, свидетельствуют результаты, которые получили Тамара Голдсби (Tamara Goldsby) и ее коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California, San Diego). В их экспериментах участвовали несколько десятков мужчин и женщин, которые принимали так называемые «звуковые ванны» - по часу лежали на ковриках, слушая как «поют» большие и маленькие тибетские чаши, которые считаются разновидностью колоколов, гудят гонги — древнекитайские ударные инструменты, дудят диджериду — деревянные трубы австралийских аборигенов.

Нет колокола рядом? Слушаем тибетские чаши.

Из последующих опросов испытуемых выяснилось: «звуковые ванны» избавляли от чувства тревоги, а некоторых и от боли, замедляли пульс, снижали кровяное давление. Словом, «успокаивали нервы». А этого, по мнению экспериментаторов, иной раз вполне достаточно для того, чтобы активизировать лечебные процессы в теле. То есть, усилить иммунитет. А с сильным иммунитетом, как нетрудно догадаться, легче противостоять любой инфекции.

Гонги распространены на востоке примерно так же, как и у нас колокола.

Вряд ли получится подудеть в трубы австралийских аборигенов – они большая редкость. Но «поющие» тибетские чаши и прочие гонги вполне доступны - продаются даже в России. Их тоже можно было бы попробовать — хотя бы для профилактики. Вреда опять же никакого. Если, конечно, не греметь слишком громко.

Австралийские аборигены спасались от болезней посредством труб - отгоняли злых духов.

Кстати, в качестве инструмента акустической терапии подойдет и тайская «погремушка» - деревянная лягушка с гребнем на спинке. Редкий турист, побывавший, скажем на Пхукете, не привез такую. Лягушка издает гулкие и мелодичные рулады на частоте, любезной организму. Просто очевидно, что они не менее полезны для здоровья, чем «пение» тибетских чаш. Хотя наука об этом умалчивает.

Стоит и Моцарта послушать

Эффект Моцарта — так называют удивительное гармонизирующее воздействие, которое оказывают произведения этого великого австрийского композитора и виртуозного музыканта. Поверить, что оно — такое воздействие существует — не составляет большого труда. Слушать музыку Моцарта — особенно в исполнении симфонического оркестра — и в самом деле приятно. До мурашек.

Однако, начиная с 90-х годов прошлого века ряд ученых, ссылаясь на собственные эксперименты, стали утверждать, что главное достоинство столь «приятной» музыки отнюдь не доставляемое удовольствие, а то влияние на мозг, которое она оказывает.

У некоторых экспериментаторов даже крысы умнели, слушая Вольфгана Амадея. А уж люди и подавно. Ученые объясняли эффект особенностями построения музыкальных произведений композитора, в которых чередуются темы и ритмы строго выверенной продолжительности, «включаются» и «выключаются» определенные частоты – то высокие, то низкие. Подобные «пассажи» вроде бы накладываются на ритмы мозга, тем самым стимулируя его работу, и в целом положительно влияют на здоровье.

Музыка Моцарта, пожалуй, самое приятное лекарство.

Уже в XXI веке скептики с пристрастием вникли в суть примерно сотни исследований, авторы которых уверяли, что «эффект Моцарта» - реальный феномен. Провели так называемый мета-анализ. И пришли к прямо противоположному выводу. Не убедительно, мол. О том, что никакого эффекта на самом деле нет, объявили немецкие власти. А Венский Университет (Universität Wien) обнародовал статью под характерным заголовком «Музыка Моцарта не сделает вас умнее».

Однако нашлись энтузиасты, которые усомнились в сомнениях. Организовали свои исследования. И до сих пор уверяют, что музыка Моцарта все-таки целебная. Как минимум, она приводит мысли в порядок и улучшает кровообращение. Более всего в этом смысле будто бы пробирает «Соната для двух фортепьяно до-мажор К. 448».

Послушаем? Вдруг полегчает.

КСТАТИ О МУЗЫКЕ

Ну, уж если пришлось самоизолироваться вдвоем…

У любой музыки, приятной слуху, есть, как минимум, еще один положительный побочный эффект. Она действует подобно виагре, помогая достижению эрекции, сообщает газета The Times.

- От любимых мелодий расширяются сосуды и понижается уровень холестерина в крови, - клянется Майкл Миллер, директор Центра превентивной кардиологии в университете штата Мэриленд (США).

Ученый обнаружил: у добровольцев, которые прослушивали приятную им музыку, диаметр сосудов увеличился аж на 26 процентов. Для эрекции - серьезная подмога.

Но главное, музыка усиливает доступ в кровь окиси азота. А именно на этом и основано действие виагры.

Изобретательные люди всегда найдут чем заняться во время самоизоляции.

Исследователи из лондонского университета Брунел дополняют: композиции Мадонны, Red Hot Chili Peppers и Queen повышают еще и выносливость. То есть, продолжительность полового акта.

Так что - вперед, и с песней! Но с какой-нибудь любимой, подчеркивают ученые. Если, конечно, самоизолироваться не в одиночку, а с любимым человеком. Хотя, расширить сосуды в любом, даже самом скучном случае, будет нелишним.