Десять правил самоизоляции от сидевшего под домашним арестом Кирилла Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников («Изображая жертву», «Лето») уже год как свободен. То есть не сидит под домашним арестом, пока идет расследование дела о хищении 133 миллионов рублей в его вотчине под названием «Седьмая студия». Художественного руководителя «Гоголь-центра» отпустили на свободу под подписку о невыезде, сыщики до сих пор проводят экспертизы, а Кирилл Семенович ставит спектакли. Однако полтора года он все же провел в домашнем заточении — и теперь лучше многих разбирается, как прожить в квартире без права на выход и не полезть на стенку от скуки и отчаяния. Серебренников решил поделиться советами со зрителем — он считает, что обнуление станет полезным. «КП» приводит его краткую инструкцию.

1. Изоляция — не Божья кара, не наказание, а момент истины. Надо уметь извлекать из этого плюсы. И тогда жизнь покажется не такой бесполезной. Не надо думать о том, что вы МОГЛИ БЫ и том, что жизнь проходит МИМО. Воспринимайте это как подарок судьбы.

2. Жизнь до изоляции — хаос. Нас разрывают мысли, люди, звонки, СМС, телеграмм и другие соцсети. Эта повестка навязана. Время дома — хороший шанс разобрать жизнь по пунктам. Сконцентрироваться, избавиться от «мартышкиного ума», когда мысли мелькают и ничего не можешь понять. Самоизоляция поможет ответить на важные вопросы — кто есть я и что является для меня самым важным в жизни. А, может, и другие тоже.

3. Надо фиксировать то, что происходит. Вести дневник — необязательно тексты для публикации. Главное — заметить то, что произошло. Поел, сделал, подумал. Голая фиксация времени. Дневники самоизоляции станут подспорьем для самоанализа и альтернатива трэш-потоку из сообщений мессенджеров и чатов.

4. Много свободного времени — не надо суетиться, поэтому освобождается время для книг. Толстых романов в частности: «Благоволительницы» Джонатана Литтелла, «Бесконечная шутка» Дэвида Уоллеса, «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары, «Улисс» Джеймса Джойса, «Дон Кихот» Сервантеса или «Война и мир» Льва Толстого. Берите все толстые книги, пришло время прочитать их.

5. Спорт! Открылась счастливейшая возможность заняться собой: йога, активная физкультура. Есть куча приложений, которые помогут разобраться в этом даже новичкам. А еще самоизоляция — способ начать правильно питаться. Надо четко спланировать диету.

6. Сменить род занятий, прислушаться к себе и заняться тем, чем всегда хотел. Все, что есть под руками, можно брать в дело. Никто не видит. Делайте для себя!

7. Что на счет мемуаров? Нет, это не дневник. Начиная с первого дня жизни, заканчивая сегодняшним днем. Опишите тяготы и радости, получите от этого удовольствие. Это крайне ценно не только для вас, но и для всех людей, которые могут это прочитать.

8. Изучение иностранного языка — бегство от Альцгеймера, развитие резервуаров памяти. Хоть по скайпу, хоть по онлайн-учебникам, хоть по книгам. Делайте задания каждый день — степ бай степ — и прыжок к пониманию другой культуры и мира сделан.

9. Давайте вычеркнем из словаря выражения «карантин», «изоляция», «самоизоляция». Примите это как обнуление, перезагрузку, отдых. Используйте это время, чтобы измениться.

Позвоните друзьям, родителям, педагогам, первой любви — поблагодарите. И за время этого отпуска количество связей увеличится.

10. УДОВОЛЬСТВИЕ. Фильмы, музыка, секс, рассада, шитье — что угодно, только ради вас. Пусть такой пункт будет в вашем расписании. Обнуляйтесь с удовольствием.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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