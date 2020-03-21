2020-03-21T17:49:48+03:00
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» девяти пассажирских самолетов в Шереметьево

Сообщения об угрозе возможного взрыва снова поступили в аэропорт
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Неизвестные сообщили о «минировании» девяти пассажирских самолетовНеизвестные сообщили о «минировании» девяти пассажирских самолетовФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 21 марта, в московский аэропорт Шереметьево поступили анонимные сообщения о «минировании» восьми пассажирских самолетов.

Один из рейсов «ИркутскМосква» в связи с этими угрозами вернулся в аэропорт вылета.

«От анонимного заявителя на электронную почту поступили сообщения о заминировании восьми воздушных судов, в числе которых "Москва - Санкт-Петербург", "Москва - Самара", "Москва - Тюмень", "Москва - Волгоград", "Москва - Пермь", "Иркутск - Москва", "Сургут - Москва", "Хабаровск – Москва "», - передает «Интерфакс» заявление информированного источника.

Отмечается, что в Шереметьево усилены меры безопасности, но аэропорт работает в штатном режиме и эвакуация не проводилась.

Напомним, днем ранее, 20 марта, в Шереметьево поступило несколько анонимных сообщений о «минировании» в общей сложности десяти пассажирских самолетов. 19 марта, неизвестные также заявили о возможной угрозе взрыва на борту трех лайнеров. Тогда сообщение направили на электронную почту аэропорта Домодедово.

Как писал сайт kp.ru, массовая волна «минирования» началась в России еще в середине прошлого года. Постоянные сообщения об угрозах взрыва поступали в адрес не только самолетов и аэропортов, но и школ, детских садов, а также зданий судов и торговых центров. Все сообщения оказались ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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