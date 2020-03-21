«Пухляш» из клипа Little Big станцевал под самые нетанцевальные мелодии

Актер и танцор Дмитрий Красилов, которого после участия в клипе «UNO» группы Little Big прозвали «Пухляш», пришел на программу «Вечерний Ургант», где ему пришлось станцевать под музыку из популярных телепрограмм.

В ходе беседы с ведущим Иваном Ургантом он признался, что может выступать даже под музыку, которая для танцев совсем не предназначена. В итоге он подтвердил свои слова и принял участие в конкурсе, в рамках которого зажигательно станцевал под музыку из заставок различных передач Первого канала.

«Пухляш» исполнил современные стили танцев под музыку из КВН, «Время», «Пусть говорят», «Жить здорово», а под симфоническую поэму Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» - заставку передачи «Что? Где? Когда?» танцор показал те самые движения, которые выполнял в ставшем хитом интернета клипе Little Big.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

Напомним, клип группы Little Big стал самым популярным среди всех участников Евровидения и меньше чем сутки набрал 3,6 миллиона просмотров, а за два дня видео набрало 10 миллионов просмотров на YouTube

Пользователи интернета влюбились в танец Дмитрия Красилова и попросили взять его на Евровидение, однако его поездка на международный музыкальный конкурс в этом году не состоится из-за отмены Евовидения-2020.