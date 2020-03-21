Видео Ивлевой с бычьим пенисом во рту взорвало соцсети

Звезда соцсетей и телеведущая Анастасия Ивлеева всегда была девушкой не робкого десятка – прыгала с башни в Вене, участвовала в страшных обрядах в Индии, покоряла горы… Именно за это ее и полюбили зрители «Орла и решки». Запустив собственное шоу на YouTube, Ивлеева от экстрима не отказалась, правда, ее нынешние испытания – как для гостей, так и для самой ведущей - совсем другого порядка.

Так, одна из рубрик в передаче «Agentshow Land» называется «Трогательный рот». По правилам, участники за 20 секунд должны угадать предмет на ощупь. Если не успеть или ошибиться, неопознанную вещь придется взять в рот на 10 секунд. Ну а вещицы редактора шоу готовят откровенно неприятные. Так, в последнем выпуске «Agentshow Land», где гостьей Ивлевой стала экс-участница группы «Серебро» Елена Темникова, девушкам попались дреды, пережеванная жевательная резинка, говяжий мозг, сырой осьминог и секс-игрушка. Но самым жутким «лотом» стал бычий пенис, который Настя Ивлеева не смогла угадать наощупь.

- Это жирная свиная кожа, это курица? – перебирала варианты хозяйка шоу. А когда узнала, что трогала на самом деле, пришла в ужас: Ребята, какого черта, это же моя программа! Что вы творите? Он хотя бы продезинфицирован?

- Я сейчас просто блаженство испытываю за весь день моих мучений, - призналась Елена Темникова, глядя на шокированную ведущую.

Тем не менее, нарушать правила Настя не стала и мужественно положила в рот бычий половой орган.

- Фу, у меня стресс. Теперь моя карьера точно пойдет под откос, - призналась ведущая.

Между тем, этот фрагмент передачи моментально разлетелся по соцсетям, вызвав бурный отклик у зрителей. Стоит отметить, что большинство пользователей выразили блогерше сочувствие и поддержали ее готовность идти до конца даже в самых неприятных конкурсах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767931" frameborder="0"></iframe> Анастасия Ивлеева взяла в рот бычий пенис.

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Докатился скандал и до самой Насти - конечно, блогер молчать не стала. В своём Инстаграме Ивлеева в привычной манере высмеяла слова Бородина:

- Когда твой бывший рассказал о тебе в СМИ, - подписала инстазвезда фото, на котором она кривляясь, закатывает глаза. - Святые угодники, святые бывшие! Все благодаря вам (подробности).

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