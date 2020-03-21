«Научите детей принимать сверстников с особенностями развития»: Наталья Водянова обратилась к родителям

Вот уже 16 лет Наталья Водянова помогает детям с особенностями развития. Слово «инвалидность» в ее благотворительном фонде «Обнаженные сердца» не произносят вслух и даже не мыслят такими категориями. Если у ребенка проблемы со здоровьем – аутизм, синдром Дауна, ментальные или другие расстройства, значит, он особенный и нуждается в особом внимании. Но зачастую взрослые стараются обходить стороной таких ребят, игнорируют их и не считают нужным помогать – а вслед за родителями такое поведение копируют и их дети.

Чтобы наглядно продемонстрировать влияние взрослых на отношение детей к сверстникам с особенностями развития, фонд «Обнажённые сердца» провел социальный эксперимент. Его результаты уместились в трехминутном видеоролике «Научите детей тому, чему они учат нас», представленном 21 марта – в Международный день человека с синдром Дауна.

Эксперимент заключался в том, что авторы построили две идентичные игровые комнаты, в одной из которых находился ребенок с особенностями развития, а вторая оставалась пустой. Детям, приходящим в «гости», предоставили право самим выбирать, в какую комнату идти. И несмотря на доброжелательность особенного «хозяина», мальчишки и девчонки в возрасте 7 – 9 лет шли мимо него в пустое помещение, так и не сумев принять разницу в развитии. А вот малыши от 3 до 5 лет, наоборот, с удовольствием играли с улыбчивым «хозяином». Это наглядно подтвердило мнение сотрудников фонда «Обнажённые сердца», что дети дошкольного возраста не замечают особенностей развития и полностью готовы принять людей, не похожих на себя. И поэтому, чтобы общество стало инклюзивным, родителям уже сейчас нужно объяснять своим сыновьям и дочерям, что все люди могут быть полноценной частью общества вне зависимости от ментальных или физических нарушений.

- Я по-прежнему слышу истории родителей особых детей о том, как их «выживают» из садиков, выгоняют с детских площадок и других общественных мест, списывают на домашнее обучение, чтобы не мешали обычным ученикам в школе, - говорит основатель фонда Наталья Водянова. - Таких примеров тысячи, и они происходят каждый день. Я прошу всех родителей обычных детей задуматься о том, что своим поведением вы формируете отношение ваших детей к сверстникам с особенностями. Пожалуйста, помните об этом! Не бойтесь отвечать на вопросы детей об инвалидности, о людях с нарушениями, ведь несмотря на особенности развития, общего у нас больше, чем отличий. Научите детей тому, чему они учат нас.

КСТАТИ

Согласно данным исследования, проведенного фондом, большинству жителей страны проблемы людей с особенностями развития не близки. В России только 7% готовы помогать семьям, воспитывающим детей и молодых людей с ментальной инвалидностью, а более 50% считает, что детям с синдромом Дауна и общей задержкой развития лучше обучаться индивидуально дома или в спец. учреждениях, а не вместе с обычными детьми. Такое отношение безусловно начинает в какой-то момент передаваться и подрастающим детям, влияет на их желание общаться и взаимодействовать со сверстниками с особенностями.

Научите детей тому, чему они учат нас .

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