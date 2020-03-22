Работа сейчас нужна своим. Все прочие пусть уезжают к себе на родину

Экономический кризис, который накрывает весь мир, а вместе с ним – и нас, это не про курс доллара.

С курсом как раз все ясно. Импортные товары и большинство отечественных (поскольку при их производстве сплошь и рядом применяются импортные компоненты, материалы и оборудование) гарантировано подорожают. На сколько? Легко посчитать.

Берем среднюю стоимость нефти и сравниваем с курсом рубля. Зависимость – прямая. Нефть по 60 долларов – доллар стоит 60 рублей. Плюс-минус. Нефть подешевела в два с лишним раза – делаем выводы самостоятельно.

Не нужно успокаивать себя, что это закончится. Нет. Это – надолго.

Сравнение с 1998 годом, когда после дефолта все стало стремительно восстанавливаться, тоже не работает.

Во-первых, двадцать лет назад большая часть бывшей советской промышленности еще работала. Во-вторых, уровень средних зарплат в стране был в разы меньше, чем сегодня. Девальвация перезапустила промышленность как турбонаддув. Производство мгновенно стало выгодным и многие олигархи именно тогда сказочно разбогатели, быстро сообразив, что в России можно не только алюминиевые чушки плавить, но еще и колбасу с цементом делать.

Последующее десятилетие дорогой нефти стало для России проклятием. Дешевый доллар добил целые отрасли. Импортировать было проще и дешевле. Все, начиная от белья, заканчивая самолетами.

Сегодня мы вступаем в новый кризис в гораздо худших условиях, нежели в 1998 году, несмотря на накопленные золотовалютные резервы.

Мы утратили безвозвратно сотни предприятий. Достаточно посмотреть, что стало с московским ЗиЛом. Его больше нет. И Кировского завода в Санкт-Петербурге тоже нет. И Волгоградского тракторного. Все не перечислить.

Теперь все это придется создавать с нуля.

Потому что глобальная экономика, в которой нам было уготовано уютное место поставщика сырья – закончилась.

Достаточно посмотреть на Евросоюз, который огораживается как бешеный, словно там только и ждали команды, чтобы выпустить овчарок на контрольно-следовые полосы и вернуться к опыту пограничников ГДР, охранявших священные рубежи своей социалистической родины от буржуазного врага.

Правительству в своей налоговой и льготной политике придется переключиться с поддержки пресловутой стабильности (это как раз та самая скромная бедность) на экономический рост и обеспечение безопасности критически важных для страны производственных цепочек.

На повестке дня стоит новый НЭП.

Последние двадцать лет страна собирала себя по частям после страшной национальной катастрофы, которая нас едва полностью не уничтожила.

Сегодня России необходимо совершить новый экономический прорыв, который и сможет обеспечить нашу политическую, в том числе, независимость.

Россия должна стать в первых рядах государств, взявших курс на регионализацию рынков и экономик. 145 миллионов российского населения это конечно не миллиард китайцев, но для начала было бы неплохо, если бы отечественные капиталисты искали для себя возможности заработать не в экспорте сырья и его первичного передела, вроде сжиженного газа, а в захвате внутреннего рынка во всех без исключения отраслях. Начиная от развития собственного автомобиле и самолетостроения, заканчивая производством электронных компонентов, лекарств и обуви.

Не обойдется, скорее всего, и без обновления российской элиты, которая «застыла» в уходящей эпохе глобализма, как муха в янтаре.

Российские олигархи так и не научились создавать новые отрасли экономики, в которых бы производились новые продукты и товары, разве что только для того, чтобы через 5-7 лет продать свои компании иностранцам, а самим перебраться на ПМЖ в Новую Зеландию или Францию.

У них нет ни опыта, ни желания этого делать. Российская экономическая элита сосредоточена не на прорыве, а на монетизации своих административных, политических или «силовых» ресурсов.

Эта офшорная идеология является первопричиной неслыханной трудовой миграции, которая буквально высасывает все соки из нашей страны.

Об этом говорилось бесчисленное количество раз. 16 миллионов гастарбайтеров въехали в Россию в 2019 году.

На фоне обрушения уровня доходов людей и грядущего закрытия тысяч компаний абсолютно во всех регионах страны политическое руководство страны просто обязано безотлагательно решить этот вопрос. Работа – нужна своим. Все прочие пусть уезжают к себе на родину, где бы она ни была.

Ужесточение миграционной политики является самым срочным вопросом, который стоит перед новым правительством. Уже через два-три месяца ему придется столкнуться со стремительно растущим уровнем бедности. Перспектива вернуться к цифрам конца 90-х, когда доходы ниже прожиточного минимума были более чем у 30 процентов населения, становится очень реальной. И одними пособиями ее не решить. Людям нужно дать работу.

Гастарбайтеры и раньше создавали серьезное напряжение в обществе, а теперь это становится куда более опасным фактором, чем любые уличные акции, которые собирают от силы 3-5 тысяч человек. В интересах власти учитывать, в том числе, и этот фактор.

Вопрос о будущем Путина в этой ситуации выглядит совершенно искусственным. Его актуальность, как бы это ни было грустно для нашей оппозиции, теперь полностью обнулилась.

Только Путин сможет провести внутреннюю административную и бюрократическую революцию без дополнительных рисков для государства, что гарантируют нам заигрыванья с различной политической оппозицией и их кураторами из всевозможных «башен».

В такие времена коней на переправе не меняют...

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