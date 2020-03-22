«После романа с моим возлюбленным олигархом, известная певица лежала в психушке»: Волочкова рассказала сплетню о своей коллеге

В начале нулевых у балерины Анастасии Волочковой был яркий роман с олигархом, с которым артистка, по ее словам, прожила под одной крышей более трех лет.

В своих новых мемуарах «Плата за успех» Анастасия призналась: расстаться с возлюбленным ей пришлось из-за его ревности. Волочкова утверждает, что после их разрыва влиятельный поклонник обещал ей крах карьеры.

- Он позвонил моей маме и прямо сказал: «Теперь Настя будет танцевать только на дискотеках», - вспоминает балерина.

Однако по словам артистки, в жизни ее возлюбленного были и другие известные дамы, с которыми он сохранил дружеские отношения.

-Хочу разъяснить, почему я оказалась в такой ситуации. И почему из всех его бывших женщин — а у него их было немало — именно разрыв со мной вызывал в нем такую ярость, - пишет в своей новой книге балерина.

- До меня у него был роман с одной известной певицей. Они тоже расстались не слишком по-доброму. У них был скандал на почве ревности... После разрыва она еще долго лечила нервы, вроде бы даже лежала в психиатрической клинике. Но больше у нее никаких неприятностей не было. Он оставил ей дом, средства для существования, ее клипы продолжали крутить по телевидению. То есть он, расставшись, просто забыл о ней, а не пытался стереть в порошок, как меня. Причина была проста — ее бросил он. Впрочем, как и всех остальных. А я от него ушла сама.

Балерина не скрывает, что до сих пор питает нежные чувства к бывшему кавалеруФото: Личный архив

Сейчас, спустя года, Анастасия Волочкова не скрывает, что этот олигарх был главным мужчиной в ее жизни и главной любовью.

- Все это время я в глубине души продолжала верить, что, если мы встретимся и поговорим как люди, мы друг друга поймем и простим, - посетовала балерина. - Неосознанно искала в потоке движения номера его машины, а в толпе людей его лицо. Перед расставанием подарила ему одну книгу — и вот сама перечитывала ее и плакала, потому что там рассказывалось о людях, которые расстались, а потом снова встретились через двенадцать лет и поняли, что не могут жить друг без друга…

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