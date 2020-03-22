От коронавируса умер экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс

Коронавирус продолжает идти в атаку и захватывает все новые территории. Новой жертвой пандемии стал и бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. В прошлую среду испанец был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Испанские СМИ написали, что у бизнесмена наблюдается сильная лихорадка и он имеет проблемы с дыханием. Тест проведенный в больнице подтвердил печальный диагноз.

«Я надеюсь, что мой отец справится», - написал в соцсетях один из пятерых сыновей Лоренсо, когда посыпались сообщения в поддержку его отца.

Увы, Санс не справился, хотя находился и в одной из лучших больниц города.

Лоренсо Санс, возглавлявший «Реал» с 1995 по 2000 год, запомнился болельщикам тем, что вернул королевский клуб на вершину. При нем за пять лет «Реал» один раз стал чемпионом страны и дважды победил в Лиге чемпионов.

И хотя Санс наделал кучу долгов, именно с того момента команда стала приобретать тот облик, который мы видим сейчас. Достаточно вспомнить тот звездный состав, с которым «Реал» в 1998 году стал лучшим клубом Европы: голкипер Бодо Иллгнер; защитники - Кристиан Пануччи, Мануэль Санчис, Фернандо Йерро, Роберто Карлос; полузащитники - Фернандо Редондо, Кристиан Карамбё, Кларенс Зеедорф; нападающие Рауль, Фернандо Морьентес и Миятович. А когда в 1999 году в команду возглавили Висенте Дель Боске, в основе заблистали и такие звезды, как Икер Касильяс, Мичел Сальгадо, Стив Макманаман, Николя Анелька.

Проиграв в 2000 году выборы в «Реаде», Лоренсо Санс возглавлял еще несколько клубов, в том числе и «Малагу», за которую когда-то выступал еще как футболист. А в 2008 году футбольный менеджер даже попал в тюрьму, но через три месяца дело закрыли.

Как бы там не было, Лоренсо Санс был яркой личностью, который жил футболом со всеми его проявлениями. И эта трагедия еще раз заставляет нас задуматься о хрупкости нашего мира.

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