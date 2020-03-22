"Ужесточать карантин в Москве сейчас никто не будет": заявление штаба по борьбе с коронавирусом

В Сети настойчиво продолжают гулять фейки о том, что в ближайшее время из-за коронавирусной инфекции Москву закроют, авиасообщение с большинством европейских стран прекратят, метро приостановят и тому подобное. Есть даже версии, что жителям столицы запретят не то что ходить на работу, но даже выходить из дома.

В Федеральном штабе по борьбе с коронавирусом эту информацию опровергли и сообщили «КП», что карантин в ближайшее время останется в том виде, как и сейчас. Общественный транспорт продолжит свою работу, как и практически все организации (кроме тех, которые проводят массовые мероприятия - спортивные, развлекательные и другие).

- Тех мер, которые уже приняты, вполне достаточно для того, чтобы противодействовать коронавирусу, - добавили в штабе. - Так что никакой изоляции не предвидится. Ужесточений тоже.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия-1», что метрополитен невозможно остановить в принципе, так как он должен постоянно курсировать. В результате этого прокачивается воздух и все сети находятся в надлежащим виде и функционируют.

- Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать, - добавил мэр. - Поэтому при любой ситуации метро будет работать, любая информация о закрытии - это чушь и глупости.

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