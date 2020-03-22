"Он просто испугался": актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем из-за больного раком сына

Татьяна Абрамова не только востребованная актриса, но и счастливая мама двух сыновей. В браке с фотографом и оператором Сергеем Кулишенко в 2004 году она родила Ивана, а спустя четыре года на свет появился Александр. Практически сразу после рождения младший ребенок заболел менингитом, а потом врачи неожиданно обнаружили у него рак.

Татьяна Абрамова впервые рассказала Лере Кудрявцевой о том, почему распался ее брак с Сергеем Кулишенко. Актриса считает, что ее супруг не смог пережить испытание операциями и химиотерапией, которые перенес их младший сын Александр.

Мальчику в первый год жизни диагностировали менингит. А возрасте полутора лет поставили страшный диагноз - рак надпочечников. Опухоль быстро разрасталась. Для уменьшения агрессивной опухоли врачи назначили полуторагодовалому Саше 12 курсов химиотерапии.

"После второго курса химиотерапии у Саши произошло кровотечение в брюшной полости. Скорее всего, разорвался один из конгломератов опухоли. Его положили в реанимацию. Это была жизнеспасающая операция. Если бы мы его тогда не прооперировали, он бы ушел. К утру его уже бы не было", - поведала 45-летняя Татьяна.

Абрамова старалась сохранять спокойствие. Актриса поведала, что не проронила ни слезинки, а лишь молилась за здоровье своего наследника. Однако борьба за жизнь Саши не позволила Татьяне сохранить брак с мужем.

"Расставание совпало с лечением сына. Он просто испугался. В какой-то момент я просто поняла, что он мне не помощник и не союзник. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра", - призналась звезда сериала "Всегда говори всегда" в эфире программы "Секрет на миллион".

По ее словам, мужчины часто не справляются ни с нервным напряжением, ни с отсутствием внимания со стороны супруги. "Они просто слабые духом... В большинстве случаев именно мамы спасают своих детей. И они же остаются в этот момент без мужей. Они просто уходят", - отметила она.

Зато второй брак Татьяны Абрамовой оказался прочным. Актриса обрела женское счастье в 38 лет. Вот уже семь лет она живет душа в душу с заслуженным артистом Юрием Беляевым. 72-летний актер старше любимой женщины на 27 лет. Они познакомились на кинофестивале "Киношок" в Анапе. Недавно пара взяла ипотеку на большую четырехкомнатную квартиру, чтобы комфортно разместиться всей семьей. До этого они жили в однокомнатной квартире вчетвером.