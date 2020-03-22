Коронавирус в Канаде: Полиция арестовывает тех, кто нарушает карантин, населению пообещали денежную помощь

Я, живя в Торонто, тоже вначале посмеивалась над тем, что канадцы побежали скупать продукты. Но на днях поняла почему: да потому, что когда вирус распространится, не на что будет покупать. Работы-то не будет, причем неизвестно на какой срок...

Третьего марта в Канаде было 33 больных. Сейчас, 22 марта, уже 1331, и 19 человек умерли. Не выезжавшие из страны люди умерли.

Сейчас в Канаде все позакрывалось. Работают только продовольственные магазины и аптеки, госпитали, газозаправочные станции - в общем, необходимое для выживания. Правительство призвало жителей не работать, сидеть дома. На фоне всеобщей паники пообещало финансовую помощь.

(Я видела в соцсетях, что некоторые россияне прочитали как на Западе власти помогают финансово, и пишут: а нам? А в России ничего не закрылось, все ходят на работу).

Канада пообещала небольшие выплаты именно потому, что остановилась вся жизнь. Люди остались без зарплат. У кого-то есть сбережения, а у многих нет. По опросам, сделанным задолго до эпидемии, около половины канадцев живут от зарплаты до зарплаты и им каждый месяц не хватает около 200 долларов чтобы оплатить все счета. Потому у людей много долгов на кредитных карточках. И сейчас миллионы людей, которые сидят дома, остались в буквальном смысле совсем без денег.

При этом надо платить ипотеку, за свет, тепло и прочее. Надо на что-то питаться. Вот поэтому и обещают дать в апреле финансовую поддержку. Совсем маленькую - чтобы не протянуть ноги от голода. Власть также попросила банки отсрочить выплату ипотек, но договариваться со своим банком люди должны сами.

Так что, оказалось, ничего смешного в том, что западное население кинулось скупать продукты, нет.

Причем, ситуация изменилась резко. Еще неделю назад эпидемия была где-то далеко — в Китае, Италии, Иране. Но за считанные дни все стало по-другому. Детей распустили из школ, компании позакрывались. И мы сейчас все просто сидим дома. Выходить можно, но мало кто хочет.

Смотря российские шоу и читая что пишут россияне в интернете, я заметила, что отношение к коронавирусу - несерьезное.

Учитывая канадский опыт, советую не ходить в многолюдные места, не тратить деньги попусту, отложить при возможности сумму на проживание 2-4 месяцев без зарплаты.

Экономические последствия для каждой семьи или бизнеса могут быть не менее печальными, чем само заболевание.

И еще: мне кажется, что зараза распространяется по Канаде потому, что тех самых первых 33 заболевших отправляли по домам, не госпитализировали. В Китае полиция наоборот — выковыривала больных из квартир и насильно, за шкирку, тащила в госпиталь. И естественно, не все заболевшие в Канаде, видимо, сидели дома. Сегодня в Квебеке полиция впервые арестовала больную коронавирусом, которая вышла гулять.

Но все это поздно. Если бы с самого начала их всех заперли пусть не с госпитале (их в Канаде не хватает, медицина еще та...), а в каком-то специальном центре, поставили бы койки, приносили бы готовую еду, это обошлось бы правительству в копейки. А сейчас надо будет делать вливания в разрушенный отельный и строительный бизнес, во многие другие бизнесы, и помогать отдельно каждой семье. Правительство говорит о 82 млрд. долларов, которые придется потратить.

Торонто.

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