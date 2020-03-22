2020-03-22T16:35:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Канаде: Полиция арестовывает тех, кто нарушает карантин, населению пообещали денежную помощь

Ситуация на Севере Америки ухудшилась в считанные дни, резко закрылись почти все бизнесы, люди остались без средств к существованию
Эвелина АЗАЕВА
Поделиться:
Во вторник в Канаде умер 51-летний музыкант, отец двоих детей, Шон Каннингтон. Он не выезжал за границу и жил в маленьком городке провинции Онтарио. Фото: CTVnews.Во вторник в Канаде умер 51-летний музыкант, отец двоих детей, Шон Каннингтон. Он не выезжал за границу и жил в маленьком городке провинции Онтарио. Фото: CTVnews.
Изменить размер текста:

Я, живя в Торонто, тоже вначале посмеивалась над тем, что канадцы побежали скупать продукты. Но на днях поняла почему: да потому, что когда вирус распространится, не на что будет покупать. Работы-то не будет, причем неизвестно на какой срок...

Третьего марта в Канаде было 33 больных. Сейчас, 22 марта, уже 1331, и 19 человек умерли. Не выезжавшие из страны люди умерли.

Сейчас в Канаде все позакрывалось. Работают только продовольственные магазины и аптеки, госпитали, газозаправочные станции - в общем, необходимое для выживания. Правительство призвало жителей не работать, сидеть дома. На фоне всеобщей паники пообещало финансовую помощь.

(Я видела в соцсетях, что некоторые россияне прочитали как на Западе власти помогают финансово, и пишут: а нам? А в России ничего не закрылось, все ходят на работу).

Канада пообещала небольшие выплаты именно потому, что остановилась вся жизнь. Люди остались без зарплат. У кого-то есть сбережения, а у многих нет. По опросам, сделанным задолго до эпидемии, около половины канадцев живут от зарплаты до зарплаты и им каждый месяц не хватает около 200 долларов чтобы оплатить все счета. Потому у людей много долгов на кредитных карточках. И сейчас миллионы людей, которые сидят дома, остались в буквальном смысле совсем без денег.

При этом надо платить ипотеку, за свет, тепло и прочее. Надо на что-то питаться. Вот поэтому и обещают дать в апреле финансовую поддержку. Совсем маленькую - чтобы не протянуть ноги от голода. Власть также попросила банки отсрочить выплату ипотек, но договариваться со своим банком люди должны сами.

Так что, оказалось, ничего смешного в том, что западное население кинулось скупать продукты, нет.

Причем, ситуация изменилась резко. Еще неделю назад эпидемия была где-то далеко — в Китае, Италии, Иране. Но за считанные дни все стало по-другому. Детей распустили из школ, компании позакрывались. И мы сейчас все просто сидим дома. Выходить можно, но мало кто хочет.

Смотря российские шоу и читая что пишут россияне в интернете, я заметила, что отношение к коронавирусу - несерьезное.

Учитывая канадский опыт, советую не ходить в многолюдные места, не тратить деньги попусту, отложить при возможности сумму на проживание 2-4 месяцев без зарплаты.

Экономические последствия для каждой семьи или бизнеса могут быть не менее печальными, чем само заболевание.

И еще: мне кажется, что зараза распространяется по Канаде потому, что тех самых первых 33 заболевших отправляли по домам, не госпитализировали. В Китае полиция наоборот — выковыривала больных из квартир и насильно, за шкирку, тащила в госпиталь. И естественно, не все заболевшие в Канаде, видимо, сидели дома. Сегодня в Квебеке полиция впервые арестовала больную коронавирусом, которая вышла гулять.

Но все это поздно. Если бы с самого начала их всех заперли пусть не с госпитале (их в Канаде не хватает, медицина еще та...), а в каком-то специальном центре, поставили бы койки, приносили бы готовую еду, это обошлось бы правительству в копейки. А сейчас надо будет делать вливания в разрушенный отельный и строительный бизнес, во многие другие бизнесы, и помогать отдельно каждой семье. Правительство говорит о 82 млрд. долларов, которые придется потратить.

Торонто.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Хроники коронавируса: Пирамиды в Гизе отправили на карантин, а американцы массово скупают оружие

Как живут страны, оказавшиеся в изоляции из-за мировой пандемии COVID-2019 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Можно ли заразиться коронавирусом от продуктов из супермаркета, надо ли протирать клавиатуру и кипятить одежду
Дверные ручки, пакеты, которые привез курьер, одежда и обувь... Хавьер Абад, биолог из Автономного университета Барселоны, разъяснил, где есть риск заразиться новой инфекцией, а где нет
Новости 24
В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина в России
В магазинах начали тестировать системы оплаты товаров по биометрии
Россия частично приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Потери аэропортов из-за коронавируса оценивают в 60 млрд рублей
Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367
Мантуров: дефицита продуктов в России не будет
В Узбекистане начнут штрафовать за появление на людях без маски
Капитана 1-го ранга сравнил «устаревшие» российские десантные корабли и украинские «Кентавры»
Россия ограничит авиасообщение с Колумбией, Доминиканой, Кубой и Мальдивами
Токийцы устроили любование сакурой, несмотря на коронавирус
В Госдуме назвали выдумкой слова США о «недостатках» российского Ту-160
Россия ограничит авиасообщение с Японией и Вьетнамом
В Роспотребнадзоре сравнили темпы распространения коронавируса и гриппа
Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Таиландом и Индонезией с 23 марта
Дополнительные инфекционные боксы построят в нескольких российских регионах
Вьетнам ввёл запрет на въезд иностранцев
В Москве у студентки похитили антиквариат на 19 миллионов рублей
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
Украина считает свои катера достойным ответом российским десантным кораблям
Оргкомитет Олимпиады-2020 начал разработку других сценариев проведения Игр
Синоптики рассказали, когда весна придёт в Россию
"Четыре недели": в UFС подтвердили, что бой между Хабибом и Фергюсоном состоится
В Хорватии произошло два землетрясения за одни сутки