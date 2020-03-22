В Москве среди зараженных вирусом есть иностранцы

В штабах противодействия коронавирусу продолжается подсчет тревожной статистики, в том числе и в Москве. Сейчас в столице зарегистрирован 191 случай заболевания. И среди них не только наши граждане.

Как сообщили «КП» в столичном штабе, среди подцепивших инфекцию есть и иностранцы.

- Все они, конечно, также получают необходимое лечение в стационарах Москвы, - добавили в пресс-службе. - И в каждом случае определяется круг близких контактов, в том числе это касается пассажиров, летевших тем же самолетом. Все находятся под наблюдением врачей.

А вот список рейсов, с которых сняли заболевших.

SU 2383 Женева - Москва (11 марта)

ВТ 422 Рига - Москва (16 марта)

SU 2463 Париж - Москва (16 марта)

SU 2193 Амстердам - Москва (17 марта)

SU 2501 Мадрид - Москва (17 марта)

Напоминаем, если вы или ваши знакомые летели этими рейсами, нужно вызвать на дом врача и не покидать жилище (или вызвать скорую помощь). Медики возьмут пробы на анализы прямо у вас дома. В поликлинику для этого идти не надо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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