Закроют ли банки в Москве из-за коронавируса

После закрытия в Москве всех фитнес-центров, бассейнов и аквапарков, а также запрета на уличные массовые мероприятия столица живет в ожидании дальнейшего ужесточения карантинных мероприятий. Один из часто задаваемых вопросов – будут ли из-за коронавируса закрывать в Москве банки.

Никаких официальных распоряжений на этот счет от властей не поступало. По состоянию на 22 марта все банковские отделения в городе продолжают работать в штатном режиме. И полное закрытие банковских отделений выглядит маловероятным, поскольку даже в европейских странах, где бушует эпидемия, таких как Франция или Испания, гражданам оставили возможность ходить в банки (также как в продуктовые магазины или аптеки). В любом случае будут работать банкоматы.

- Большинство услуг банков доступно в режиме онлайн, тому же бизнесу доступны такие услуги 24 часа в сутки, так что здесь проблем не будет, - говорит Игорь Скляр, зампредседателя комиссии по МСП совета Торгово-промышленной палаты РФ. - Но есть люди, которые в силу разных причин не пользуются онлайн-услугам, по старинке оплачивая те же квитанции ЖКХ в отделениях. И поэтому если произойдет закрытие отделений банков, поставщикам услуг необходимо будет четко довести, что они не будут иметь право штрафовать этих людей в это время.

К слову, глава Сбербанка Герман Греф в обращении к своим сотрудникам в связи с пандемией заявил, что Сбер при всех сценариях развития ситуации «останется надежным для клиентов и сохранит прибыльность». Греф также подчеркнул значение дистанционных цифровых сервисов банка, заявив, что «сегодня они востребованы и необходимы как никогда».