Пациент инфекционной больницы Ставрополя: "Когда все узнали, что врач Санникова заболела, среди врачей началась паника"

Эпический сюжет развивается в главном инфекционном учреждении Ставрополья. Ирина Санникова - ведущий специалист края скрыла поездку в Испанию. Вернувшись домой, продолжила работать, распространяя инфекцию среди студентов, коллег и родных. И сейчас лежит в реанимации той самой больницы, где работала. Вот она ирония судьбы, люди, которые должны были спасать край от заразы, сами на карантине и ждут анализы на коронавирус. У одной медсестры диагноз уже подтвердился. А вся больница - с врачами и пациентами - под охраной Росгвардии, чтобы никто не сбежал.

"КП" пообщалась с одним из запертых внутри больницы пациентов.

- Я поступил в больницу 17 марта, - рассказывает Игорь Андрианов, - С температурой. У меня есть все основания предполагать, что Ирина Александровна поступила в этот же день. Потому что в приемном покое была такая суета и паника. Мы сидели и ждали, пока нас оформят не меньше двух часов. Когда я подошел к медсестре узнать, почему так долго, она сказала: "У нас тут пациент с коронавирусом". Предполагаю, что это именно Санникова и была. Кто же еще, если до сих пор официально у нас в Ставрополье только один заболевший.

- И 11 под подозрением.

- У нас тут врачи говорят, что заболевших 11. И некоторые из них тут у нас в краевой инфекционной больнице. В частности одна из медсестер, которая непосредственно контактировала с Санниковой. Ирина Александровна же активно появлялась в больнице, раздавала указания.

- Вы с этой медсестрой общались?

- Да. Она приходила к нам в палату, делала уколы, приносила таблетки. В четверг, когда стало известно про коронавирус у Санниковой, она как раз ушла со смены домой, но ее вернули обратно, сообщив, что КВ у нее подтвердился. И тут же изолировали. Тут такая паника была у всех.

- У кого?

- Младший медсостав, обнаружив себя среди потенциальных заражённых, немного потерял самообладание, но довольно быстро пришёл в себя. Хотя ничего фатального не случилось, нам пришлось напомнить о том, что уколы и ингаляции делать все равно требуется - лечение назначено, да и завтрак не помешал бы.

Насколько я знаю, тогда же в четверг им всем сообщили, что все, теперь они отсюда не выйдут как минимум 14 дней. Так они и работают без смены. Спят в пустой ВИП-палате или в сестринской. Врач у нас на два этажа одна. Анна. Другие медики изолированы в административном корпусе, там им поставили кровати. Вся больница с четверга на осадном положении, снаружи стоит Росгвардия, на улицу выйти нельзя. Даже по коридорам первое время пройтись не разрешали. Но мы возмутились, тут все-таки не тюрьма.

- Вы с чем поступили?

- Мне диагностировали правостороннюю пневмонию. При поступлении я просил сделать мне анализ на КВ. Потому что в январе был в Москве, в марте в Питере и теоретически мог подцепить инфекцию. Мазок у меня взяли еще тогда во вторник. Потом еще в пятницу, когда тут всех проверяли из-за Санниковой. Но результаты до сих пор не сообщают. Говорят, не проверили еще. Странно, неужели в такой обстановке лаборатория не должна работать круглосуточно.

- Получается, вы до сих пор не знаете своего статуса?

- Абсолютно точно. Так же как и мои соседи по палате, нас тут четверо. В других палатах есть люди, которых уже готовили к выписке, но теперь они также на карантине. И сидят по палатам,

- Сейчас не могут выйти даже те, кто уже вылечился?

- Да. Кое-кто успел сбежать до начала паники в четверг. Но, думаю, недалеко они убегут, паспорта-то у всех при поступлении фотографируют. Наверное, за ними как-то следят. По идее, тех у кого коронавирус не подтвердиться, надеюсь мы дождемся-таки анализов, тоже должны отпускать. Не может же быть изолирована целая больница краевого значения со врачами и медсестрами. Тут же и аппарат ИВЛ, и врачи. Сейчас помощь может понадобиться многим.

- Что-нибудь про саму Ирину Александровну известно?

- Да, мы спрашивали про нее. Она в отдельном здании от нас в реанимации. Говорят, первые дни была на ИВЛ, но сейчас уже дышит сама, хотя состояние ее оценивают как средней тяжести. Насколько сильно болеет та медсестра, у которой тоже подтвердили коронавирус, я не знаю. Мы очень за нее переживаем. И за Ирину Александровну, конечно, тоже. Но очень хотелось бы услышать ее объяснение.

Интервью главного инфекциониста Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек.

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В Ставрополе продолжают проверять на коронавирус людей, которые контактировали с главной инфекционисткой Ставрополья Ириной Санниковой. Она, напомним, завезла инфекцию в регион, став тем самым «нулевым пациентом», от которого уже заразилось 11 человек. В разгар пандемии Санникова, никому ничего не сказав, на три дня слетала в Мадрид (с 6 по 9 марта). Там уже в самом разгаре был карантин по пандемии, счет умерших шел на сотни, но Санникова решила - не пропадать же купленным билетам и открытой визе. Вернувшись, она на следующий же день вышла на работу, наплевав на самоизоляцию и другие правила безопасности, о которых сама накануне поездки рассказывала на совещаниях с эпидемиологами, лекциях и в ставропольских СМИ (подробности)