2020-03-22T21:04:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие кинотеатров в России из-за коронавируса: Минкульт выпустил официальную рекомендацию

Рекомендация о закрытии кинотеатров в России из-за коронавируса вступает в силу с понедельника, 23 марта
Денис КОРСАКОВ
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Приказ о закрытии кинотеатров в России из-за коронавируса подписала министр культуры Ольга ЛюбимоваПриказ о закрытии кинотеатров в России из-за коронавируса подписала министр культуры Ольга ЛюбимоваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минкульт России выпустил официальную рекомендацию: «организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года». Приказ о закрытии кинотеатров в России из-за коронавируса подписала новый министр Ольга Любимова. Его уже получили органы исполнительной власти субъектов РФ. Причина очевидна: пандемия коронавируса. Да и никакой неожиданности в этом нет: почти все понимали, что это дело времени, причем ближайшего. Ранее Минкульт уже приостановил функционирование музеев, театров, филармоний, цирков…

Россия в этом смысле последовала по стопам Китая, закрывшего кинотеатры в самом начале пандемии, США, в которых закрыли все свои бесчисленные залы крупнейшие сети AMC Theatres и Regal, и многих других стран. А, например, в Санкт-Петербурге с 20 марта до 30 апреля решили закрыть свои кинотеатры владельцы крупнейших сетей: «Кино Окко», «Синема 5», «КАРО» и «Мираж».

Впрочем, смотреть в этих кинотеатрах массовому зрителю и так уже было бы особо нечего. Из-за коронавируса выход почти всех крупнейших релизов - от голливудских блокбастеров «Черная вдова», «Не время умирать», «Тихое место-2» до российских картин вроде спортивной драмы «На острие» - был передвинут на неопределенный срок.

Убытки для кинопроизводителей и кинопрокатчиков будут колоссальными, но деваться теперь некуда. Зато расцветут онлайн-платформы: вместо новинок люди начнут смотреть те старые и относительно старые фильмы, которые в прокате в свое время пропустили.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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