Куда катится мода: пока богачи скупают плащи и очки на один выход, звезды запаслись масками по 500 рублей

Звезды и очень обеспеченные люди и на работу, и на вечеринку, и в магазин наряжаются в дорогие модные вещи. Теперь многие поверх дорогих обновок носят защитные плащи, комбинезоны. У кого-то они одноразовые. Другие купили защитные «чехлы» и стирают их каждый раз, вернувшись с улицы или со съемок. Тренд задали западные модницы. Разбираем первые перемены в модным мире со стилистом.

Наоми Кэмпбелл узнать в таком наряде нелегкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наоми Кэмпбелл по совету подруги Линды Евангелисты еще в конце января заказала для себя и подруг «экипировку»: очки, которые плотно прикрывают глаза, герметичные комбинезоны и плащи из ткани, «отталкивающей грязь», маски. «Безопасность – прежде всего. Все купили на Amazon», - отчиталась Наоми перед поклонниками.

Ксения Собчак подражает Наоми КэмпбеллФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Попробовала скопировать этот образ наша Ксения Собчак – вышло на «троечку». Пока одни артисты носят поверх одежды защитные «чехлы», другие, вернувшись с улицы вешают одежду в специальные устройства. Так поступает Юлия Барановская со своей и детской одеждой – у нее в коридоре стоит паровой шкаф для ухода за одеждой: вещи там обрабатываются паром – так с них исчезает пыль, посторонние запахи, уничтожаются бактерии и загрязнения, разглаживаются складки. Стоит такое чудо техники, как у Барановской – 129 тыс. руб.

А вот некоторые богачи из закрытых элитных поселков в Подмосковье стараются не выезжать за их пределы. «А если решаются поехать за покупками или по делам сами, то наряжаются в защитные плащи. У кого их нет – купили для разового выхода в свет недорогие плащи-накидки из водоотталкивающей ткани. Богатым дамам выбросить плащ за 700 рублей после посещения общественных мест не жалко. Хотя мы считаем, что так поступают только наиболее «тревожные» клиентки. Они до пандемии были также осторожны», - рассказал нам стилист одного из салонов в «Жуковке».

Бренд Анны Седоковой выпускает вот такие тканевые маскиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что касается масок, то звезды предпочитают выходить в обычных медицинских или покупают по 500 рублей за штуку в интернет-магазинах – с угольным фильтром. Не только дизайнеры, но и артисты решили хайпануть на производстве креативных масок. Те звезды, кто считает себя еще и дизайнерами одежды. Они запустили продажу через свои интернет-магазины красивых тканевых масок. Так развивают свой бизнес певицы Кэти Топурия, Анна Седокова и другие артисты. Цена звездных тканевых масок от 1000 – 1500 рублей. Седокова опасаясь критики отметила, что такие маски всего лишь повысят настроение.

Такая маска, как у Юлии Пересильд, в ЦУМе стоит 6 тысяч рублейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Многие заграничные дизайнеры теперь также подсуетились и запустили через интернет-сайты продажу масок со стразами, с шипами, рисунками. Хочется надеяться, что такие приспособления используют для красивых фото, а не для многочасовых прогулок. Потому что если тканевые дизайнерские маски не стирать после каждого посещения улицы, то они превратятся в место скопления грязи и т.п. Врачи рекомендуют медицинскую маску через два часа: в противном случае под ней образуется среда, благоприятная для размножения вредных бактерий.

Телеведущая Джоэль Мардиниан носит маску со стразамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Бутики во всем мире закрываются, и когда нам ждать недели моды неизвестно. В это время каждый из дизайнеров сейчас старается выделиться насколько позволяет его фантазия. Чаще в производстве масок используют различные принты. А кому- то привычнее работать со стразами или шипами. Каждый спешит выделиться. Не все признают, что эти красивые маски аксессуар, а не медицинское средство защиты. В декорированных масках ваше лицо может вспотеть, к примеру. Но ходы оригинальные – в ОАЭ ходят на вечеринки в масках со стразами, подчеркивая, как они стараются в любое время сохранить красивую жизнь. Вот, к примеру, модная в Дубае блогер, телеведущая Джоэль Мардиниан нарядилась «дорого», а прическа у нее очень неудачная – грубо, нарочито и уже давно немодно», - рассказывает стилист Анвар Очилов.

Светлана Лобода успела посетить Париж. Защитила все лицо.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Очень удачный образ у нашей Светланы Лободы. Это на сцене она артистка в ярких образах, а на прогулке старается грамотно не выделяться из толпы, оставаясь элегантной. Сейчас ей в этом помогает маска, подобранная в тон оправы. Ее образ учит без паники относиться к своему здоровью. Классика - плащ Max Mara и очки Tom Ford скрывают и защищают звезду», - хвалит Лободу стилист Очилов.

Нина Добрев в начале носила пластиковую маску. Но теперь перешла на обычные медицинскиеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Куртки на плащи заменили не только российские знаменитости. Нина Добрев спустилась в метро, предположив, что там можно держаться подальше от людей, да и дезинфекция лучше. Но ее модный выход, несмотря на дороговизну гардероба наш стилист не оценил: «Нина похожа на героя фильмов ужаса. Винтажные очки, вязаная шапка не сочетаются с прозрачной пластиковой маской с бирюзовым ободком. С такой маской вообще мало, что сочетается».

Футболки от Гуляева порекомендовала сама ПугачеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Так как многие теперь сидят дома, дизайнер Игорь Гуляев уже выпустил футболки – «Сиди дома не гуляй». Их уже похвалила в инстаграме сама Алла Борисовна Пугачева.

Ждем, когда дизайнеры освоят выпуск декорированных чехлов или бахил на обувь. А пока западные звезды рапортуют, что уже заказывают в интернет-магазинах силиконовые чехлы для обуви в интернет-магазинах, как защиту от дождя, грязи и бактерий.

КСТАТИ

Как зарабатывают звезды на карантине: Кети Топурия продает маски по полторы тысячи, жена Тимати торгует антисептиком, а у Бородиной новые контракты

О том, как наши знаменитости теряют доходы из-за отмены съемок и переноса концертов – они рассказывают в социальных сетях и интервью. А вот свои новые заработки не спешат рекламировать. Мы узнали, как начали адаптироваться с финансовой точки зрения артисты на карантине. (подробности)