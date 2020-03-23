2020-03-22T22:18:14+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы как сейчас передвигаетесь по Москве?

Коронавирус заставляет закрывать метро и наземный транспорт во многих столицах мира, но не у нас.
Поделиться:
А вы как сейчас передвигаетесь по Москве?А вы как сейчас передвигаетесь по Москве?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Максим СУРАЙКИН, экс-кандидат в Президенты России:

- Меня подвозят товарищи по партии. На машинах не представительского класса. С обычными номерами. Я езжу и на метро - тогда, когда Москва стоит в пробках. Но не в последнюю неделю.

Олег СИРОТА, сыровар:

- Меня то и дело вызывали в Москву на совещания по агропрому, но сейчас резко перестали. А те машины мои, что доставляют сыры в столицу, им сейчас стало легче. Но номера их все переписали...

Александр МИХАЙЛОВ, бывший глава Центра спецназначения «А» ФСБ России:

- Передвигаюсь на своей машине. Я сторонник фатального отношения к жизни: кому что положено, тот то и получит.

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Не меняю свои привычки. Не сдаюсь. Люблю личное авто. И считаю, что человек должен иметь свободу передвижения и парковки.

Полина КИРОВА, агентство «Рыбсеть»:

- Минимизирую контакты и с поверхностями, и с людьми. По Москве передвигаюсь либо пешком, либо на своей машине. Хожу в магазины только около дома и в аптеки пешей доступности. А на встречи сажусь за руль. В офис закупили антисептики. Я купила перчатки тканевые. Одноразовые.

Прохор ШАЛЯПИН, певец:

- Я активно передвигаюсь по Москве. Спускаюсь в метро, которое люблю, надевая маску и стараясь ни с кем не контактировать. Чтобы люди были от меня хотя бы в метре. Гуляю по набережной, и там людей почти нет. Не могу просто дома сидеть и ничего не делать.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Метро и такси. Хоть я и простыл на съемках на открытом воздухе во вторник, но запланированные на пятницу выходы из дома отложил на понедельник. Мне «повезло» - у меня хронический гайморит. И он удерживает мою носоглотку в таком состоянии, что я за полвека гриппом ни разу не болел. Думаю, коронавирус не сможет во мне поселиться, как и никакой другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Макрон поставил Джонсону ультиматум из-за коронавируса
В Минобороны России заявили, что США "беспардонно разворовывают" недра Сирии
Захарова о критике журналиста Bild: отвечу словами министра, но не вслух
Коронавирус у Харви Вайнштейна: что известно о состоянии здоровья осужденного продюсера
Назван самый безопасный вид транспорта при пандемии коронавируса
В Иране от коронавируса умер журналист, который не верил в эпидемию и хотел заразиться ради "хайпа"
В Чехии заявили, что границы ЕС могут оставить закрытыми на два года
Пассажиропоток в метро Москвы снизился на 40 процентов
В Украине число зараженных коронавирусом увеличилось до 63: Рада собирается на внеочередное заседание
Президент Словакии вышла принимать присягу в защитной маске в цвет платья
Коронавирус во Франции: число зараженных превысило 16 тысяч человек
Путин не собирается переходить на удаленную работу из-за коронавируса
Заводы Zara и Bershka готовы выпускать медицинские халаты для больниц Испании
МОК примет решение по проведению Олимпиады в Токио через четыре недели
Меркель отправили в карантин после контакта с зараженным
Замглавы Минздрава: курильщики тяжелее переносят коронавирус
Коронавирус в Германии: власти запретят встречи более двух человек
В России начали шить многоразовые медицинские маски
В Минздраве назвали бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ богачами
Коронавирус у Пласидо Доминго: инфекция добралась до оперного певца
Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса
Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть чеснок
Коронавирус у Дэвида Брайана: клавишник Bon Jovi болеет уже неделю
Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Россияне с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты дистанционно
Банки обещают не повышать процент по ипотеке из-за эпидемии коронавируса
В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина в России
В магазинах начали тестировать системы оплаты товаров по биометрии
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами