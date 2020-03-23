Вопрос дня: А вы как сейчас передвигаетесь по Москве?

Максим СУРАЙКИН, экс-кандидат в Президенты России:

- Меня подвозят товарищи по партии. На машинах не представительского класса. С обычными номерами. Я езжу и на метро - тогда, когда Москва стоит в пробках. Но не в последнюю неделю.

Олег СИРОТА, сыровар:

- Меня то и дело вызывали в Москву на совещания по агропрому, но сейчас резко перестали. А те машины мои, что доставляют сыры в столицу, им сейчас стало легче. Но номера их все переписали...

Александр МИХАЙЛОВ, бывший глава Центра спецназначения «А» ФСБ России:

- Передвигаюсь на своей машине. Я сторонник фатального отношения к жизни: кому что положено, тот то и получит.

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Не меняю свои привычки. Не сдаюсь. Люблю личное авто. И считаю, что человек должен иметь свободу передвижения и парковки.

Полина КИРОВА, агентство «Рыбсеть»:

- Минимизирую контакты и с поверхностями, и с людьми. По Москве передвигаюсь либо пешком, либо на своей машине. Хожу в магазины только около дома и в аптеки пешей доступности. А на встречи сажусь за руль. В офис закупили антисептики. Я купила перчатки тканевые. Одноразовые.

Прохор ШАЛЯПИН, певец:

- Я активно передвигаюсь по Москве. Спускаюсь в метро, которое люблю, надевая маску и стараясь ни с кем не контактировать. Чтобы люди были от меня хотя бы в метре. Гуляю по набережной, и там людей почти нет. Не могу просто дома сидеть и ничего не делать.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Метро и такси. Хоть я и простыл на съемках на открытом воздухе во вторник, но запланированные на пятницу выходы из дома отложил на понедельник. Мне «повезло» - у меня хронический гайморит. И он удерживает мою носоглотку в таком состоянии, что я за полвека гриппом ни разу не болел. Думаю, коронавирус не сможет во мне поселиться, как и никакой другой.