Немецкий политик: Находясь в карантине, Меркель просто уничтожит Германию

В пятницу лечащий врач канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделал ей профилактическую прививку. А сейчас стало известно, что у этого медика выявили коронавирус. Соответственно, теперь лидер Германии будет пребывать в изоляции ближайшие две недели, регулярно проходя медицинские тесты на наличие «чумы 2020 года».

Для нынешней Германии это нормальная ситуация, в стране, как и по всей Европе, свирепствует эпидемия COVID-19, число инфицированных в ФРГ превысило 23 тысячи. На днях в обращении к нации сама Меркель туманно намекнула, что «могут быть серьёзные жертвы», призвала всех соблюдать карантин. Закрыты все рестораны, действует правило: больше двух не собираться.

«Мы несколько недель не проводим встреч и публичных мероприятий, совещания организуются по скайпу», — пояснила тогда 65-летняя «фрау канцлерин». Так что, по большому счёту, для неё ничто не изменится. Несмотря на астрономическое количество заболевших, немецкая медицина на высоте: умерших — меньше сотни.

Тем не менее, сложившаяся ситуация вызывает вопросы у оппозиции:

— Из своего карантина она просто уничтожит Германию, — заявил «КП» депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн, имея в виду, что такой способ управления значительно снижает качество организационного решения. — В Германии — дефицит медмасок и дезинфекционных жидкостей, везде, даже в госпиталях. На наш взгляд, правительство Меркель не справляется с ситуацией. Ему надлежит снять санкции и вместе с Россией бороться с коронавирусом.

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