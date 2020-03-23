"Миражи" и мужья Натальи Гулькиной: певица станет героиней очередного выпуска шоу "Секрет на миллион"

Главный секрет Натальи Гулькиной мы, конечно, знаем: наряду с Маргаритой Суханкиной певица записала основные хиты легендарной группы "Мираж", а затем на сцене под фонограмму Натальи и Маргариты открывали рот другие девушки. Впрочем, обо всем этом уже немало сказано, справедливость давно уже восстановлена - о чем тогда расспрашивать артистку?

Достойных внимания тем на самом деле немало: российский шоу-бизнес 90-х (именно в те годы Гулькина была топовой исполнительницей) является неисчерпаемым источником баек, приколов, сплетен и порой просто фантастических историй. Личная жизнь Натальи - отдельный сюжет, в котором крутых поворотов тоже было предостаточно. Наталья четыре раза была замужем, причем один из ее мужей, Константин Терентьев, также являлся поп-героем "лихого" десятилетия и успешно выступал с собственным коллективом под названием "Шериф".

Что есть в жизни певицы, помимо сцены и вокала? Не все знают, что Гулькина - дипломированная актриса театра и кино. Имеются ли у артистки планы развиваться в этом направлении? И на что, с учетом непростой сегодняшней финансовой ситуации, она сейчас живет?

Ну и, конечно, никак не обойтись без главного вопроса, который звучит в адрес каждой эффектной женщине в зрелом возрасте - прибегала ли она к услугам пластических хирургов или нет? Обо всем этом и многом другом 56-летнюю артистку будет расспрашивать ведущая "Секрета на миллион" Лера Кудрявцева.

НТВ, 28 марта, "Секрет на миллион", 21.00