2020-03-23T14:33:46+03:00
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"Миражи" и мужья Натальи Гулькиной: певица станет героиней очередного выпуска шоу "Секрет на миллион"

Делала ли она пластику и что есть в ее жизни, кроме сцены и вокала - об этом и многом другом артистку расспросит Лера Кудрявцева
Глеб ГУБАРЕВ
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Наталья будет предельна откровенна со зрителямиНаталья будет предельна откровенна со зрителямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный секрет Натальи Гулькиной мы, конечно, знаем: наряду с Маргаритой Суханкиной певица записала основные хиты легендарной группы "Мираж", а затем на сцене под фонограмму Натальи и Маргариты открывали рот другие девушки. Впрочем, обо всем этом уже немало сказано, справедливость давно уже восстановлена - о чем тогда расспрашивать артистку?

Достойных внимания тем на самом деле немало: российский шоу-бизнес 90-х (именно в те годы Гулькина была топовой исполнительницей) является неисчерпаемым источником баек, приколов, сплетен и порой просто фантастических историй. Личная жизнь Натальи - отдельный сюжет, в котором крутых поворотов тоже было предостаточно. Наталья четыре раза была замужем, причем один из ее мужей, Константин Терентьев, также являлся поп-героем "лихого" десятилетия и успешно выступал с собственным коллективом под названием "Шериф".

Что есть в жизни певицы, помимо сцены и вокала? Не все знают, что Гулькина - дипломированная актриса театра и кино. Имеются ли у артистки планы развиваться в этом направлении? И на что, с учетом непростой сегодняшней финансовой ситуации, она сейчас живет?

Ну и, конечно, никак не обойтись без главного вопроса, который звучит в адрес каждой эффектной женщине в зрелом возрасте - прибегала ли она к услугам пластических хирургов или нет? Обо всем этом и многом другом 56-летнюю артистку будет расспрашивать ведущая "Секрета на миллион" Лера Кудрявцева.

НТВ, 28 марта, "Секрет на миллион", 21.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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