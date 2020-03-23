Дочка и внучка для сентиментального олигарха: на экраны выходит новая мелодрама "Виражи судьбы"

О чем мечтает девушка, выросшая в детдоме, обремененная мужем-раздолбаем и тяжелой работой в общественной столовой? О супруге-олигархе? А вот и нет! Скромная Лиза грезит собственной кондитерской, в которой она, талантливый кулинар, могла бы реализовать свои творческие амбиции. Однако судьба работает по стандартной схеме и все-таки шлет мечтательнице олигарха, правда, в качестве отца, а не мужа.

Оказывается, когда-то много лет назад тогда еще совсем молодой красавец из богатой семьи влюбился в простую девушку, но злая мать парня сделала все, чтобы пара рассталась. Поэтому юноша, звавшийся Виктором, и не подозревал, что уже после расставания у него родилась дочь, попавшая затем в детдом. Будучи мужчиной благородным, Виктор, неожиданно встретившись с Лизой, окружает ее и ее дочь (соответственно, свою внучку) трогательной заботой. Жена Виктора, бездетная красотка Рита, также встречает новых членов семьи с распростертыми объятиями. И не надо удивляться - разве вы не знали, что у олигархов так принято?

Увы, в семье, даже в богатой, не без урода, и в данном случае эту почетную роль исполнит младший брат Виктора, игрок и гуляка, привыкший жить на всем готовом и явно не рассчитывающий на появление новых родственников. И не забывайте о другом обиженном мужике - муже Лизы, которой в этой истории еще не сказал свое веское, украшенное сочным перегаром слово.

Главные роли в новой четырехсерийной мелодраме исполнили признанные мастера слезоточивого жанра - Екатерина Астахова (Лиза) и Александр Кобзарь (Виктор). Также в фильме снимались Виктория Литвиненко, Михаил Гаврилов, Денис Мартынов, Артём Мяус, Дарья Легейда и другие труженики мыльного телеэфира.

"Виражи судьбы", Россия 1, 28 марта, 20.40